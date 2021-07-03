VIP tutuklu Türkiye yolunda! Brezilya'da cezaevi görmeden uçağa bindirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çataklı, İnterpol Dairesi'nden bir ekibin Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı Brezilya polisinden teslim aldığını açıkladı.



Aydın'ı taşıyan uçağın saat 09.50 sıralarında havalandığını belirten Çataklı uçağın 22.30'da Türkiye'ye ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Emniyet yetkilileri Aydın'ı taşıyan uçağın İstanbul'a ineceğini kaydetti.

BREZİLYA'DA GEÇİCİ DE OLSA HAPSE GİRMESİN DİYE SEFERBER OLDULAR

Konsolosluğa teslim olan Mehmet Aydın’ın prosedüre göre Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyordu. Polise teslim edildikten sonra ise normalde suçlular iade sürecini tutuklu olarak bekliyor. ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nde bu süre 40 gün olarak belirlenmiş. Bu süreçte iadesi talep edilen kişi mahkemeye çıkarılıyor ve mahkeme iade kararı verdikten sonra süreç tamamlanmış oluyor.





Ancak Mehmet Aydın iade sürecini tutuklu olarak beklemek istemediğini avukatı aracılığıyla açıklamıştı. O yüzden ‘Beni doğrudan Türkiye’ye gönderin’ demiş, Türkiye tarafı ise bunun üzerine Brezilya’ya kendi tekliflerini sunmuştu.





Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, ilk talep Mehmet Aydın’ın tutuklanmaması yönündeydi. İkinci teklif ise ‘tutuklasanız bile hızlı iade sürecini başlatın’ şeklinde olmuştu. Türk tarafı diğer bir teklif olarak ‘Sınır dışı edin’ teklifinde bulunurken Mehmet Aydın 40 gün cezaevinde kalmaktan kurtulmuş olacaktı. Bugün Türkiye'ye getirilecek olan Aydın'ın durumuyla ilgili hangi prosedür işletildi henüz bilinmiyor.