WhatsApp’tan fotoğraf ve videoya yeni engel

META Ceo’su Mark Zuckerberg, ağustos ayında bir takım gizlilik odaklı yeni özellikler duyurmuştu. Duyurulan gizlilik odaklı yeni özellikler popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’a gelmeye başladı.







NTV'de yer alan habere göre, güncellenen sürümle ile birlikte artık “Bir kez görüntüle” olarak işaretlenen fotoğraf ve videoların ekran görüntüsünü veya video kaydını almak mümkün olmayacak.





Ekran görüntüsü alınması halinde ise “Güvenlik politakası nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor” uyarısı ile karşılaşacak.







WhatsApp ile ilgili güncel bilgi ve haberleri paylaşan WABetaInfo sitesine göre, üçüncü parti yazılımlar ile ekran görüntüsü veya video kaydı alınmasının önüne geçilemediği fakat kaydedilen görüntü ve video kayıtlarının tamamen siyah olduğu söylendi.







Ancak bu özelliğin WhatsApp Web’te üçüncü bir kayıt uygulamalarıyla önüne geçilebileceği düşünülüyor. Ayrıca ekran görüntüsü veya video kaydı alınması halinde bile karşı tarafa bildirim gitmediği bilinen bir durum.





WhatsApp Beta’ya aktarılan bu güncellemenin ise ne zaman kalıcı sürüme geçileceği ise belirsizliğini koruyor.

