WhatsApp'tan heyecanlandıran yenilik

Tekno10'un haberine göre kısa bir süre önce yayınlanan beta sürümü ile birlikte gelecek olan yeni WhatsApp özellikleri de belli oldu. WhatsApp'ın kullanımı daha da kolay bir hale getirilmek için uğraşılıyor.







İlk dikkat çeken yenilik, çoklu cihaz giriş desteği olarak kendini gösteriyor. Başka bir cihazdaki aktif uygulamadan çıkış yapılmadan, ikinci bir cihazda da giriş yapılabilecek.





Açıklanan bilgilere göre kullanıcılar, yeni depolama özelliği ile birlikte kaydedilmiş medya dosyalarının telefonda toplam ne kadar yer kapladığını kontrol edebilecek. Ayrıca mesajları silme konusunda da yeni bir özelliğin kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Hali hazırda kullanılan konuşmayı silme özelliğinin daha da geliştirilmiş bir hali olarak tanımlanabiliyor.





iOS veAndroid uygulamasına yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren güncellemeler ile adından söz ettiren WhatsApp, yeni güncelleme ile takvim eklentili mesaj arama özelliği sayesinde, özel günleri unutan ya da belli bir güne ait bir mesaja ulaşmaya çalışan kişiler için büyük bir kolaylık sağlayacak.





Bilindiği gibi WhatsApp, sahip olduğu ‘sohbette ara’ özelliği ile WhatsApp sohbetlerinde belli bir kelimenin aratılmasıyla o ifadenin olduğu mesajları kolaylıkla bulma imkanı sağlıyor.





Kullanıma sunulacak yeni ‘takvimden bul’ özelliği aracılığıyla da WhatsApp’ta mesaj arama boyut değiştirecek. ‘Sohbette ara’ kısmına tıklanılması durumunda yeni takvim simgesi görülebilecek.





Takvim simgesine tıklanıldığında, WhatsApp bir tarih seçim aracı sunacak. Böylelikle, belli bir tarihi seçilerek o tarihteki sohbeti görüntülemek çok daha kolay hale gelecek. Henüz test aşamasında olan özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulacağı ve sohbet içinde bulunan mesajlara ulaşmayı oldukça kolaylaştıracağı düşünülüyor.





Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ın ‘tıkla sohbet et’ isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında çıktığı tespit edilmişti.





WhatsApp konu ile ilgili ilk adımı attı. Google dizininde herkes tarafından görüntülenebilen numaraların üzerine tıklandığı zaman kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkündü.





TechCrunch’ta yer alan habere göre, Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu söz konusu hata için ilk adımı attı. WhatsApp’ın açıklamasına göre ise hata onarıldı. Önce bunun bir sorun olmadığını belirten WhatsApp sonrasında bu sorunu çözmek için gerekli girişimlerde bulundu.





WhatsApp sürekli kendini geliştirerek çeşitli güncellemeler ile gündeme geliyor. Son olarak WhatsApp radikal bir karar ile gündeme geldi.





Kullanıcılar WhatsApp’ta otomatik mesaj atmaları ve başka kullanıcıları rahatsız etmeleri durumunda yasal adımlarla karşı karşıya kalabilecek. WhatsApp’tan yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağını belirtildi.





Bir yandan pek çok WhatsApp kullanıcısı konuşmalarını yedekliyor. Ancak bu konuyla ilgili maalesef WhatsApp’ın kötü bir haberi var. Belirli aralıklarla sohbet kayıtları pek çok kişi tarafından yedekleniyor. Ancak WhatsApp’ın hatası kullanıcıları kızdıracak gibi görünüyor.





WhatsApp’ın, konuşma boyunca yazışmaları uçtan uca şifrelediği biliniyor ve bu sayede güvenle görüşmelerin yapıldığı düşünülüyor.