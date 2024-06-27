Samanyolu Haber /Gündem / Yabancıya nikahta 'Türkiye'de kalış hakkı zorunluluğu' geldi /27 Haziran 2024 10:27

Yabancıya nikahta 'Türkiye'de kalış hakkı zorunluluğu' geldi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evlendirme memurluklarına yazı gönderdi. Resmi nikahla Türk vatandaşlığı elde etmenin önüne geçmek amacıyla Türklerle evlenmek isteyen yabancıların ülkede yasal kalış hakkının olması gerektiği belirtildi. Buna göre; Türkiye'ye kaçak şekilde giren ve pasaport ile onun yerine geçen bir belgesi bulunmayan kimseler ne Türklerle ne de kendileri arasında evlenebilecek.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından evlendirme memurluklarına gönderilen yazı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almanın önüne geçebilmek için evlenmek isteyen kişinin ülkede yasal kalış hakkının olması gerektiği, aksi takdirde başvuru alınmaması gerektiği duyuruldu.

"TÜRKİYE'YE YERLEŞMEK İSTEYENLERİN SAYISI ARTTI"

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evlendirme memurluklarına düzensiz göç ve kamu düzeninin sağlanması için aldığı kararı yazılı olarak gönderdi. Yazıda 2000’li yılların başından bu yana Türkiye’ye gelip yerleşmek isteyen yabancıların sayısında büyük artış yaşandığı, Türk vatandaşları ile evlilik yaparak ikamet izni alınmasının da suistimale açık bir konu olduğu ve Türk vatandaşı olabilmenin kapılarını açtığı belirtilerek evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin yasal kalış hakkının bulunmaması durumunda evlenme müracaatının alınmaması gerektiği belirtildi.

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

- Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, sınırlarımızda bulunan ülkelerde yaşanan karışıklıklar ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle 2000'li yılların başından itibaren ülkemize yasal veya yasal olmayan yollardan gelerek yerleşmek isteyen yabancıların sayılarında büyük artış yaşandığı, Türk vatandaşı ile evlilik, ülkemizde ikamet izni alınması ve Türk vatandaşlığı kazanılmasında uygulanabilirliği kolay göründüğünden en çok tercih edilen yöntemlerden biri olup suistimale açık bir konu olduğu, ülkemize yasal yollardan giriş yapmamış olan yabancıların evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi milli güvenlik ve egemenliğimizi tehdit edebilecek art niyetli kişilere, kolaylıkla ülkemizde kalma imkanı sağladığı, Türk vatandaşı olabilmenin kapılarını da açtığı bildirilmiştir.

PASAPORTU YA DA BELGESİ OLACAK

Yazının devamında şu ifadeler yer aldı:

- Kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göç ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bir Türk ile bir yabancının veya iki yabancının evlenme işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belge ile birlikte ülkemizde yasal kalış hakkının olması halinde evlenme müracaatının alınması ve durumun, ilinizdeki tüm evlendirme memurluklarına duyurulması...
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