Kulis: Barış Boyun Türkiye'ye iade edilmeyecek

Yakalandığı İtalya'da daha önce 2 kez ev hapsine alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Boyun'un Türkiye'de 56 ayrı suç kaydı bulunuyor. Boyun'un Türkiye'ye iade edilmemesinin sebebi olarak ise, Avrupa'da işlediği iddia edilen yasa dışı göç, uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı ile Almanya'da işlenen bir cinayet gösteriliyor. Boyun, bu suçlamalar nedeniyle İtalyan mahkemelerinde yargılanacak.





İtalya'da daha önce iki kez yakalanan Boyun'un adli kontrolle serbest bırakılmasının sebebi olarak ise, Türkiye'nin gönderdiği delillerin zayıf olması gösteriliyordu.





Hakkında 'organize suç örgütü kurmak', 'cinayet amaçlı silahlı çete kurmak', 'yaralama', 'yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak', 'silah kaçakçılığı', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'cinayet ve yasadışı göç' suçlamaları olan Barış Boyun, 22 Mayıs'ta İtalya'da gözaltına alındı.Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre Boyun, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, INTERPOL ve İtalyan güvenlik güçlerinin ortaklaşa operasyonuyla Viterbo kentinde yakalandı. Boyun'la birlikte 16'sı Türk 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 kişi hakkında işlem yapıldı.Boyun'un yakalandığını İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya duyurdu, yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı. Hala İtalya'da tutuklu bulunan Boyun'un Türkiye'ye iadesi bekleniyordu. Gazete Duvar'ın yargı kaynaklarından edindiği bilgilere göre ise, Boyun Türkiye'ye iade edilmeyecek.En son Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Sedat Peker'le de temas kurduğu belirtilen Boyun'un, Sırp uyuşturucu çetesi lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesi, Anucur çetesi lideri Halil Ay'a düzenlenen saldırılar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 kişinin öldürülmesi gibi olaylarla ilişkilendiriliyor.Son operasyonla birlikte tutuklanan Boyun'a yakın isimlerin yargılandığı İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan da şüpheli bir trafik kazası geçirmişti. 6 Ekim'de İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ağaca çarparak ağır yaralanan Horasan, yakın çevresine Barış Boyun çetesine yönelik davada yaşanan tehditten bahsettiği, kaza öncesinde trafikte seyir halindeyken şüpheli bir aracın kendisine yakın sürüş yaptığını anlattığı öğrenilmişti.2023 yılının Ağustos ayında Barış Boyun çetesine yönelik davanın duruşmasında, çetenin üyesi olmakla suçlanan Mahmut Aydınak, mahkeme heyetini tehdit etmişti. Tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyetine el kol hareketi yapıp parmağını sallayan Aydınak, "Bu ne tutukluluk devamı" demişti. Aydınak, duruşma savcısına da, "Savcı sen tutukluluk halinin devamını istersin haa" diyerek bağırmıştı.Aydınak'ın bu sözlerine mahkeme başkanı Horasan sert tepki gösterdi. Mahmut Aydınak'ın sözleri mahkeme heyeti tarafından tutanağa geçirildi ve işlem başlatılacağı belirtildi. Çete üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Aydınak'ın tehdidinden sonra, mahkeme başkanı, mahkeme heyeti ve savcının koruma sayısı artırılmış, güvenlik önlemleri genişletilmişti.