Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay "yüzde 40+1" teklifinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) oy kaybının bir yansıması olduğunu söyledi.





Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kubilay, AKP'nin eski Bursa milletvekili Faruk Çelik’in gündeme getirdiği "yüzde 40+1" teklfine temas etti.







"AKP TABANININ ERİDİĞİNİN İTİRAFIDIR"





Kubilay, “Bu, tabanlarının eridiği ve yüzde 50+1’e ulaşamayacaklarının görüldüğünün itirafıdır. Diğer yandan başkanlık sisteminin çöktüğünün görülmesi üzerine anayasada değişiklik yapılmasının önünü açmaya dönük manevralardır.” dedi.





"Otokratik rejim" diye tanımladığı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir yıl gibi kısa bir sürede iflas ettiğini belirten Kubilay, “Yamalarla iyileştirme çabaları boşunadır. Yapılması gereken eşitlikçi çoğulcu demokratik bir anayasa ile demokratik rejime geçmek, Türkiye’nin sırtında ağır bir yük haline gelen saray rejiminden kurtulmaktır.” dedi.





ADALETTE EN KÜÇÜK BİR KIRINTI DAHİ KALMIŞSA...





HDP'nin eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının geç de olsa düşünce ve ifade hürriyetine dair alınmış umut verici bir karar olduğunu kaydetti.





Kubilay, Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş hakkında derhal tahliye ve beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Adalette en küçük bir kırıntı dahi kalmışsa eş genel başkanlarımız dahil tüm milletvekillerinin derhal serbest bırakılması gerekir.” dedi.





"TEK GERÇEK VAR O DA İKTİDARIN KÜRT DÜŞMANLIĞI YAPTIĞIDIR"





Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına dair hükümetin spekülasyon yapmaya devam ettiğini söyleyen Kubilay, hükümetin iddialarının mesnetsiz olduğunu dile getirdi.





Kubilay şöyle devam etti: “Tek gerçek var iktidarın Kürt düşmanlığı, belediyelerin talan edildiğidir. Her şey Kürtlerin kendi kendilerini yönetmelerine son verilmesi üzerine inşa edilmiş bir süreçten söz ediyoruz. Söz konusu Kürtler olunca hiçbir hukuksal gerekçeye, yasal dayanağa, toplumsal meşrutiyete gerek duymuyorlar.”





"BÜTÜN ANNELERİ MECLİS’E ÇAĞIRIYORUZ"





Diyarbakır’da HDP binası önünde annelerin oturma eyleminin sürdüğünü kaydeden Kubilay, “Biz bütün anneleri Meclis’e çağırıyoruz. Çünkü çözüm yeri Meclis’tir. Erdoğan, anneleri ısrarla Meclis’ten uzak tutuyor, meclise yaklaştırmak istemiyor.” dedi.





Kubilay, Harbiyeli öğrencilerin annelerinin Meclis önünde gözaltına alınmasını da kınadı.





HDP Sözcüsü, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği toplantısına vali yardımcısının gönderilerek toplantının sabote edildiğini belirterek, “Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği’ne de kayyım atadılar. Çünkü kayyımsız yönetemiyorlar, nitekim yönetemeyecekler de.” ifadelerini kullandı.





"KIRMIZI KİTAPÇIKTA KÜRTLER TEMEL TEHDİT OLARAK GÖSTERİLDİ"





HDP Sözcüsü Kubilay, son MGK toplantısında Milli Güvelik Siyaset Belgesi’nin güncellendiğini de hatırlatarak, şunları söyledi: “Kürtler temel tehdit olarak gösterildi. Türkiye’nin gerçek anayasası olarak kabul edilen Kırmızı Kitabın güncellendiğini de öğrenmiş olduk. Türkiye’nin gözü aydın! Hani askeri vesayete son verdik gibi böbürlenmelerine ne oldu! Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Türkiye’nin siyasi geleceğine yön vermeye devam ediyor.”