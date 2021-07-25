Samanyolu Haber /Medya / Yandaş işadamı servetini İngiltere'ye kaydırıyor /25 Temmuz 2021 13:47

Yandaş işadamı servetini İngiltere'ye kaydırıyor

AKP ile yakın ilişkileri olan ve sahibi olduğu Habertürk'ü iktidarın emrine veren iş insanı Turgay Ciner yatırımlarını İngiltere'ye kaydırmaya başladı.

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Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didem Ciner, İngiltere'ye 350 milyon pound değerinde yatırım yapacaklarını duyurdu.

Ciner Holding, Blaenau Gwent'te 600 kişinin çalışacağı cam fabrikası kurma hazırlıklarını sürdürdüğünü açıklarken, Didem Ciner söz konusu yatırımla ilgili, "Vizyonumuz, Galler'de cam teknolojisinde gelecek nesiller için dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir mühendislik mükemmelliği merkezi inşa etmektir. Güney Galler, müşterilerimizin mevcut Birleşik Krallık operasyonlarına hizmet etmek için iyi bir konumdadır. Karayolu ve liman altyapısına iyi erişim ve yetenekli bir yerel işgücü, Galler'i CiNER'in genişlemesi için bariz bir seçim haline getiriyor. Niyetimiz, cam taşımanın ekonomik ve çevresel maliyetlerini mümkün olduğunca azaltmak" ifadelerini kullandı.

Fabrikanın 2024 yılında faaliyete geçmesi ve 600 kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.

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Bir süre önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partililere hitap ettiği bayramlaşma videosunda uyukladığının görülmesinin ardından Habertürk yazarı Fatih Altaylı bir yazı kaleme almış ve yazı, Saray ile Habertürk arasında bir gerilimi tetiklemişti.

Habertürk, Saray ile yaşanan polemikte özür dileme çağrısını reddetmiş ve Erdoğan'ın konuşmasının banttan yayınlandığı ihtimali ile yazılan ilk yazıdaki bilginin ikinci yazıda düzeltildiğini duyurmuştu.

Açıklamada yayın ilkeleri hatırlatılarak "Bu ilkeler çerçevesinde, söz konusu köşe yazısında Habertürk’ün kurumsal olarak özür dilemesini gerektirecek bir yönün bulunmadığı, ilk yazıdaki yayının banttan yapıldığı ihtimaliyle dile getirilen eleştirilerin de ikinci yazıda yayının canlı yapıldığı bilgisiyle düzeltildiği ve iki yazı birlikte değerlendirildiğinde konunun açıklığa kavuşmuş olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir" denilmişti.
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