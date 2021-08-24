Yandaş sendika başkanının aylık maaşı: 34 bin lira!

AKP'ye yakın Memur Sen ve Kamu Sen’in ağırlıkta olduğu toplu sözleşme masasında memurun yüzü gülmedi. Ancak sendika yöneticilerinin yüzü güldü. Kendi Twitter hesabından açıklamalar yapan Ali Yalçın, zam pazarlıklarının memurun kazancıyla sonuçlandığını iddia etti.







Yalçın’ın “Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme’yi genelde ve 11 hizmet kolunda mutabakatla sonuçlandırdık. Memur maaşını yüzde 30 ile yüzde 40,22 oranında artırdık. 3.600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili önemli kararlar aldık. Kazanımlara imza attık. Memur Kazandı.” mesajına tepkiler çığ gibi büyüdü.





YALÇIN’IN MAAŞI 34 BİN TL





Toplu sözleşme görüşmelerinde memurları toplu sözleşmede temsil eden sendikacı maaşları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 2019 yılı temmuz ayında 15 bin 120 TL maaş alan sendika genel başkanının 2021 yılı temmuz maaşı 34 bin 775 TL’ye yükseldi. 13 bin 150 TL maaşı olan sendika başkan yardımcısının maaşı, 22 bin 539 TL’ye çıktı. Aynı dönemde sendika il başkanının maaşı da 6 bin 980 liradan 18 bin 473 liraya yükseldi.





Yüksek maaşların yanı sıra sendika yöneticilerinin lüks makam araçları bulunuyor. Ayrıca birçok sosyal hakları, farklı sendikalarda yöneticilikleri ve görev tazminatları da olduğu belirtiliyor.

