Yandaş yazar açıkladı: Erdoğan, Babacan'la görüşmeye çalışıyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, “İyi Parti konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrı önemli olacak.” diye yazdı.





"ERDOĞAN BABACAN’LA BİR GÖRÜŞME PLANLIYOR"





Selvi, Hürriyet’te “Barış Pınarı’na rağmen siyaset hareketli” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Erdoğan’ın yeni parti kurma hazırlığında olan ve kurucusu olduğu AKP’den istifa eden Ali Babacan’la bir görüşme planladığını iddia etti.





"YENİ PARTİLERE KARŞI AKP'Yİ MOTİVE …"





“Davutoğlu ve Gül’den ziyade Erdoğan’ın Babacan’ın üzerinde durduğu anlaşılıyor.” diyen Selvi, Erdoğan için “Ali Babacan’ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor. Ama bir yandan da yeni partilere karşı AK Parti teşkilatını motive etmeye çalışıyor.” yorumunu yaptı.