Samanyolu Haber /Teknoloji / Yapay zeka ChatGPT, hukuk fakültesi sınavından geçti /27 Ocak 2023 08:34

Yapay zeka ChatGPT, hukuk fakültesi sınavından geçti

Kasım ayında OpenAI tarafından piyasaya sürülen yapay zeka ChatGPT, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hukuk fakültesinde yapılan sınavlardan geçer not aldı.

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Piyasa sürülmesinin ardından gündemden düşmeyen ve son olarak Microsoft'tan milyarlarca dolarlık yatırım alan ChatGPT yapay zekası sayesinde basit komutlarla karmaşık metinler oluşturabiliyor.

Ortaya çıkan metinlerin yüksek kalitede olması eğitimcileri endişelendirirken ödevlerde kopya çekmeyi yaygınlaştırabileceği hatta geleneksel değerlendirme yöntemlerinin kökten değiştirilmek zorunda kalınabileceği uyarısında bulunuluyor.

Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Jonathan Choi öğrencilerine yaptığı sınavın aynısını ChatGPT'ye yaptı. Yapay zeka 95 çoktan seçmeli ve 12 yazılı sorunun olduğu sınavdan geçer not aldı.

"ChatGPT hukuk fakültesine gidiyor" başlığıyla yayımlanan makalede yapay zekanın C+ aldığı belirtildi. Bu her ne kadar geçer bir not olarak kabul edilse de ChatGPT bir çok soruda sınıf sıralamasında sonlarda yer aldı ve özellikle matematiksel hesaplar gerektiren çoktan seçmeli sorularda başarısız oldu.


Choi ve makaleyi birlikte yazdığı akademisyenler ChatGPT'nin yazılı sorularda hukukun temel kuramlarına hakim olduğunu ve cevapların kurgulanmasında son derece başarılı olduğunu vurguladı.

Fakat akademisyenler "hukuk fakültesi sınavlarında sıkça kullanılan açık uçlu sorulardaki problemleri tespit etmekte genellikle zorlandı," ifadelerini kullandı.

Makaleyi sosyal medyadan duyuran akademisyenler "Genel olarak, ChatGPT tek başına çok da iyi bir hukuk öğrencisi değil," yorumunda bulundu. Öte yandan ChatGPT'nin hukuk öğrencilerine ve avukatlara çok iyi bir destek olabileceğini vurguladılar.

Öte yandan olası kopya sorularına akademisyenler testi değerlendiren 3 kişiden ikisinin ChatGPT tarafından yazılan makaleleri tespit edebildiğini belirtti.

Choi "Şüpheleri oluştu ve haklı çıktılar çünkü ChatGPT'nin hatasız grameri vardı ve biraz tekrara düşüyordu," ifadelerini kullandı.
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