Samanyolu Haber /Teknoloji / "Yapay zeka, sosyal medyanın içerik denetimini hızlandırabilir" /16 Ağustos 2023 07:42

"Yapay zeka, sosyal medyanın içerik denetimini hızlandırabilir"

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, yapay zekanın kullanım alanlarından birinin içerik denetimi olabileceğini söyledi. Açıklamada yapay zekanın içerik denetiminin zaman alan kısmını hızlandırarak sosyal medya şirketlerinin verimliliğini arttırabileceği belirtildi.

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ALERTCalifornia yapay zeka programı geçen ay kullanılmaya başlandı. Bir kamera San Diego kentinin 80 kilometre doğusundaki Cleveland Ulusal Ormanı'nda sabaha karşı 3'te çıkan bir yangını tespit etti.

Microsoft ve Google'ın sahibi Alphabet gibi şirketler, çeşitli sektörlerde büyük bir etki oluşturacağı umuduyla milyarlarca dolar akıttıkları teknolojiden henüz para kazanmaya başlamadılar.

Microsoft'un desteklediği OpenAI, son GPT-4 yapay zeka modelinin normalde aylarca süren içerik denetimi sürecini birkaç saate indirebileceğini ve daha tutarlı etiketleme yapabileceğini söyledi.

Akademisyenler, teknolojinin yeni yollarla öğretme ve öğrenme potansiyelini benimsemek istiyor; ancak öğrencileri değerlendirmeye gelince, test sorularını ve ödevleri "ChatGPT’ye dayanıklı" hale getirmeleri gerekiyor

Facebook'un çatı şirketi META gibi sosyal medya şirketleri için içerik denetimi zorlu bir iş. Dünya genelinde binlerce moderator kullanıcıların çocuk pornosu ya da aşırı şiddet görüntüleri gibi zararlı içerikleri görmesini engelliyor.

OpenAI'dan yapılan açıklamada içerik denetiminin hem çok yavaş hem de insanlardan oluşan moderatörler için stres dolu olduğu belirtilerek bu sistemle içerik politikaları geliştirmenin ve bu politikaları özelleştirmenin aylar değil saatler süreceği kaydedildi.
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