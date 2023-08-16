"Yapay zeka, sosyal medyanın içerik denetimini hızlandırabilir"

ALERTCalifornia yapay zeka programı geçen ay kullanılmaya başlandı. Bir kamera San Diego kentinin 80 kilometre doğusundaki Cleveland Ulusal Ormanı'nda sabaha karşı 3'te çıkan bir yangını tespit etti.





Facebook'un çatı şirketi META gibi sosyal medya şirketleri için içerik denetimi zorlu bir iş. Dünya genelinde binlerce moderator kullanıcıların çocuk pornosu ya da aşırı şiddet görüntüleri gibi zararlı içerikleri görmesini engelliyor.

Microsoft ve Google'ın sahibi Alphabet gibi şirketler, çeşitli sektörlerde büyük bir etki oluşturacağı umuduyla milyarlarca dolar akıttıkları teknolojiden henüz para kazanmaya başlamadılar.Microsoft'un desteklediği OpenAI, son GPT-4 yapay zeka modelinin normalde aylarca süren içerik denetimi sürecini birkaç saate indirebileceğini ve daha tutarlı etiketleme yapabileceğini söyledi.Akademisyenler, teknolojinin yeni yollarla öğretme ve öğrenme potansiyelini benimsemek istiyor; ancak öğrencileri değerlendirmeye gelince, test sorularını ve ödevleri "ChatGPT’ye dayanıklı" hale getirmeleri gerekiyorOpenAI'dan yapılan açıklamada içerik denetiminin hem çok yavaş hem de insanlardan oluşan moderatörler için stres dolu olduğu belirtilerek bu sistemle içerik politikaları geliştirmenin ve bu politikaları özelleştirmenin aylar değil saatler süreceği kaydedildi.