Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları araştırılsın’ önerisi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi /18 Ekim 2023 23:09

‘Yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları araştırılsın’ önerisi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği ihbar mektubu yargıdaki çeteyi gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili ‘soruşturma başlattıklarını’ söylemekle yetindi ancak soruşturmanın kimleri ve hangi iddiaları kapsadığı hakkında bilgi vermedi. İsmail Uçar tarafından gönderilen mektupta, bazı hakimlerin para karşılığında karar aldığı örnekleriyle anlatılıyordu.

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TR724'te yer alan habere göre Yeşil Sol Parti, ortalığa saçılan yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının araştırılması için Meclis’e grup önerisi verdi. Ancak beklendiği gibi öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. AKP ve MHP, yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk çetesinin araştırılmasına engel oldu.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, önergenin reddedilmesi üzerine söz alarak, “Kocaman bir ülkede bir Başsavcı mektup yazıyor. Meclis’i göreve davet ediyoruz. Hayır oyuyla iktidar şunu söylüyor. ‘Yargı rüşvetle işlemeye devam etsin. Biz baskıyla yargıyı işletelim’ diyorlar. Bunun başka bir izahı yok.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise şöyle konuştu: “Her kurum içerisinde çürükler olacaktır ama denetim mekanizması bu çürükleri öngörerek tespit etmek ve gereğini yapmak durumdadır. Bu doğrultuda bu atamaları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği imkan ve yetkiyle tek kanaldan, tek elden yapıldığı hattı zatında aynı tornadan geçmiş gibi bir hemşehrilik ilişkisi bir devre ilişkisiyle yapıldığı bir sürece bu ve buna benzer onlarca dilekçeyi ilgili makamlara verilmeye devam edilecektir.”

MAHKEME KARARLARI RÜŞVETE BAĞLANMIŞ

Rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük iddialarını bir yazıya dönüştüren Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, iddiaların yer aldığı dilekçesini 6 Ekim 2023 günü Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne göndermişti. Başsavcı’nın yazısında, 7 yıl boyunca İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun hakkında dehşete düşüren iddialar vardı. Bekir Altun, konuyla ilgili haberlerin içeriğini jet hızıyla aldırdığı mahkeme kararıyla sildirdi. İhbar mektubunda Altun’un iş takipçiliği yaptığı ve bazı dosyaları para karşılığı kapattığı iddia edildi.
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