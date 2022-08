"Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine..."

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 yıl önce bitmesi beklenen ancak çalışmaların durduğu Melen Barajı için iktidara seslendi. İmamoğlu, "İSKİ'yle ilgili, 3 yıldır İstanbul'daki muhalefet ve önümüzdeki seçimde Türkiye'de muhalefet olacak olan anlayış, yani Cumhur İttifakı, öyle bir zulüm çektiriyor ki İSKİ'ye… İSKİ'nin tek geliri var, su faturası. İstanbul'daki su hizmeti, Türkiye'nin en ucuz su hizmeti haline geldi" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 yıl önce bitmesi beklenen ancak çalışmaların durduğu Melen Barajı için iktidara seslendi. İmamoğlu, "İSKİ'yle ilgili, 3 yıldır İstanbul'daki muhalefet ve önümüzdeki seçimde Türkiye'de muhalefet olacak olan anlayış, yani Cumhur İttifakı, öyle bir zulüm çektiriyor ki İSKİ'ye… İSKİ'nin tek geliri var, su faturası. İstanbul'daki su hizmeti, Türkiye'nin en ucuz su hizmeti haline geldi" dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ, Pendik’te sürdürdüğü atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmalarını tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 56 kilometre atık su şebeke hattı, 8,3 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 5 kilometrelik dere ıslahı imalatlarıyla Pendik’te yaşanan su baskınlarına son veren projelerin açılışı için düzenlenen törende bir konuşma yaptı. “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında her gün İstanbul’un farklı ilçelerinde olduklarını belirten İmamoğlu, “Bizi takip edenler, bizi İstanbul'un her gün bir başka ilçesinde görmekten biraz yorulacak. Zira biz, İstanbul'a bütüncül hizmet etmeyi ve kendimizi bu anlamda İstanbul'un her köşesinde eşitlikçi bir belediye hizmeti veren yönetim olmayı hedef olarak ortaya koymuştuk. O bakımdan bir gün Kartal'da, bir gün Maltepe'de, başka bir gün Beylikdüzü'nde böyle devam edeceğiz. Bugün de İstanbul'umuzun en önemli ilçelerinden biri, nüfusuyla, gelişimiyle ciddi bir nüfusa sahip





“İSTANBUL’DAKİ MUHALEFET İSKİ’YE ZULÜM ÇEKTİRİYOR”





“İSKİ’NİN GİDERLERİ AKSATILACAK GİDERLER DEĞİL”





“İSTANBULLUYA KÖTÜLÜK YAPMAYI GÖZE ALACAK BİR YÖNETİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ”





Yapılan yatırımın bölgede yaşayan 220 bin kişinin derdine derman olacağına dikkat çeken İmamoğlu, konuşmasında İSKİ için ayrı bir paragraf açtı.“İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ve İstanbul’umuzun hayatına direkt dokunan, yerin altında görmediğimiz o kadar mühim yatırımları olan bir kurumumuz ki, hizmetinin asla ve asla aksamaması gerekiyor. İSKİ'yle ilgili, 3 yıldır İstanbul'daki muhalefet ve önümüzdeki seçimde Türkiye'de muhalefet olacak olan anlayış, yani Cumhur İttifakı, öyle bir zulüm çektiriyor ki İSKİ'ye… İSKİ'nin tek geliri var, su faturası. İstanbul'daki su hizmeti, Türkiye'nin en ucuz su hizmeti haline geldi. Tabii ki bu yoksul zamanlarında, insanların sıkıntılı hallerinde onlara böyle bir katkı sunmayı elbette isteriz. Ama İstanbul'un devam etmesi gereken, yapılması gereken, alması gereken hizmetleri var. Bakın biz zaten İstanbul'un özellikle sudaki aşırı yüksek faturalarıyla ilgili” ifadelerini kullandı.Göreve geldiklerinde İstanbulluların su faturalarını yüzde 40 oranında hafiflettiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Ancak o günden sonra, Türkiye'nin artan maliyetleri üzerinden kendisini koruması gereken bir kurumumuz İSKİ. Ne yaptı bugünün muhalefeti? Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak, rutin bir biçimde Türkiye'nin birçok ilindeki su idarelerinde, enflasyona karşı kendini korusun diye, TEFE ve TÜFE oranları üzerinden zam, her ay kendiliğinden yapılır. Bunu iptal ettiler. Bugünün İstanbul'daki muhalefeti, ne yazık ki bunu Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak, iptal ettiler. İki; zam almamız gereken süreçlerde bize zam vermediler. Su yaşam. Su olmadan yaşam olmaz. Yani suyun faturası belli, oradan gelen gelirle de giderlerinizi planlarsınız. İstanbul'un, İSKİ'nin giderleri öyle aksatılacak bir gider değil” dedi.İSKİ’nin ilçelerdeki atık su ve yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları ile Tuzla’daki ve Baltalimanı’ndaki yatırımlarını örnek olarak veren İmamoğlu, “Bunların hiçbirisi kenara itilecek, ertelenebilecek yatırımlar değil. Bunları engellemeyi bile göze alacak körlükte, yani ‘İstanbul'u kaybettik, bunun acısını bu yönetimden çıkaracağız’ diye düşünerek, İstanbulluya kötülük yapmayı bile göze alacak bir yönetimle karşı karşıyayız. Ancak biz, her şeye rağmen süreci aksatmadan, risk alarak, israfı engelleyerek… Bakın onların dönemlerinde, neredeyse 15-20 yıldır ihmal ettikleri yatırımları dahi, bu zor günlerde yatırım yaparak halkımıza sunmaya devam ediyoruz. Bunun bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.