Samanyolu Haber /Gündem / Yeni havalimanında bir kaza daha /03 Ekim 2019 08:43

Yeni havalimanında bir kaza daha

Yapımından itibaren tartışmalara neden olan İstanbul Havalimanı, uzun taksi yolları nedeniyle de eleştirilerin odağındaydı.

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Yeni havalimanı açılışından beri uçuş iptalleri ve kazalarla da gündeme geliyor.


Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre İstanbul Havalimanı’da THY Kargo'ya ait apron aracı devrildi.


Haberde yer verilen detaylara göre THY Kargo'ya ait apron aracı henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği kazada şoförün durumuna ilişkin herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.

Yeni havalimanında daha önce de çeşitli kez kazalar meydana gelmişti. Taksi yollarının yokuşlu olması da kazaya davetiye çıkarıyor.

Kuşların göç rotasına inşa edilen havalimanını kullanan uçaklar kuş sürülerine çarpma haberleriyle uzun süre gündem olmuştu.
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