Samanyolu Haber /Eğitim / Yeni rektör atamalarında sürpriz yok! /24 Haziran 2020 14:44

Yeni rektör atamalarında sürpriz yok!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti devlette kadrolaşma faaliyetine tam gaz devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nin yeni rektörü TÜRGEV'den, Selçuk Üniversitesi'ne AKP milletvekili adayı rektör oldu!

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre 6 üniversiteye rektör tayin edildi. 

Instagram yayınında Erdoğan’a "reis" diyen Şafak Ertan Çomaklı'nın istifasının akabinde boşalan Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne AKP'nin arka bahçesinden bir isim tayin edildi. Yeni isim TÜRGEV tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi’nden. 

Prof. Dr. Fuat Erdal, İbn Haldun Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekan vekili ve iktisat bölüm başkanı olarak görev yapıyordu.

ESRA ALBAYRAK'IN YÖNETTİĞİ TÜRGEV'E AİT ÜNİVERSİTE

Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi üç yıl önce eğitim-öğretim vermeye başladı.

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu üniversitede Erman Ilıcak ve Kazım Türker gibi devletten milyarlarca liralık ihale alan isimler bulunuyor.

Dikkati çeken bir başka atama ise Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapıldı. 

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Rektör olarak görevlendirilen 1980 doğumlu Prof. Dr. Metin Aksoy, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP Yozgat milletvekilliği aday adaylığı için Selçuk Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyeliği görevinden istifa etmişti.

Sözcü'nün haberine göre Hacettepe Üniversitesi'nde bir gelenek sona ermiş oldu. Bugüne kadar hep Tıp Fakültesi kökenli isimlerin rektör olduğu Hacattepe'de bu defa Maliye Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran koltuğa oturdu.
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