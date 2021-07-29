Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Sarayına fırkateyn tahsis etti, binayı 'vatandaş'tan koruyor /29 Temmuz 2021 11:57

Yeni Sarayına fırkateyn tahsis etti, binayı 'vatandaş'tan koruyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tayyip Erdoğan'ın, kamuoyunda 'Yazlık Saray' olarak anılan, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018-2021 yılları arasında 640 milyon TL harcanarak yaptırılan konutun bulunduğu Okluk Koyu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Büyükada adlı F 512 korvet gemi ile korunduğunu söyledi.

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Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında konuşan Başarır, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devletin imkanlarını böylesine kullanan bir Cumhurbaşkanı olmadı” dedi.

"Güngören'in iki katı araziyi halka kapadılar"

"Bazı resimler geldi ve kaptanla görüştüm. 'Bakın' dedi 'Mahir Bey burası bir fırkateyn tarafından korunuyor ama hemen bu koyun önünde bir sahil güvenlik var ve oraya hiçbir tekne, hiçbir insan alınmıyor.' Ve biz bir ölçüm yaptık. 1.7 deniz mili genişlik, 2.4 deniz mili derinlik. Bunu kilometreye çevirdik metrekare olarak  ölçtük 15 milyon metrekare koy şu anda beyefendi için kapatılmış durumda. Yani iki tane Güngören ilçesi yapıyor İstanbul'da. Türkiye tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı kendi halkına bu saygısızlığı yapmamıştır" diye konuşan Başarır, şunları kaydetti:

"Oradaki insanları dinledim. Tekne yaklaşamıyor. Bir tane fıkrateyn koruyor. Sahil güvenlik bir anlamda orayı ablukaya almış. Hiçbir insan giremiyor. Ne hakla! Devlet bu beyefendinin mi? Benim üzüntü duyduğum şey şu, maalesef ki AKP yönetimi ve Cumhurbaşkanı bu ülkenin hazinesini bu ülkenin topraklarını kendi malı gibi görüyor. Ben buraya paha biçemiyorum bakın. Bu ülkede 800 lira yaşlılık aylığı alan insanlar var. Burayı kendisine kapatmış belki yılda 3-4 kez tatil yapacak. Burası çok kritik bir yer. Burada birçok aile, benim eşim, insanlar gelip piknik yapıyordu. Şimdi beş tane koy birleşmiş ve beyefendiye ayrılmış. Bu olacak şey mi!

Kaptanlarla konuştuk oradaki tekne sahipleriyle konuştuk bu koyu koruduklarını söylediler. Artı önlerinde de sahil güvenlik var bir de. Bu görüntüleri ben çektim. Burası hemen koyun dışı. Burayı bir plaj olarak algılamayın. Türkiye'de bu büyüklükte hiçbir otelin, hiçbir şahsın kapanmış bir koyu yok. Burası çok büyük bir alan. Buranın bir aileye ayrılması, üçüncü dünya ülkeleri olarak tanımladığımız, demokrasileriyle tanımladığımız ülkelerde yok. Bunu ancak gördüğünüz zaman yapabiliyorsunuz. Ben bu hesabı yaparken inanmak istemedim. Haritadan da orada da hesapladık. Bu görüntüleri aldık. Maalesef ki gerçek. Sürekli helikopterler de uçuyor. 

Sahil güvenlik sürekli orada ama fıkrateyn Cumhurbaşkanı'nın tatil yaptığı zamanlar orada oluyor. Halkın bu ülkenin bu kadar önemli toprakları, denizi bir aileye ayrılırsa ve insanlar oraya sokulmazsa Türkiye bambaşka bir yere gider."
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