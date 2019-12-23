Yeni yıldan önce zamlı vergiler geldi

Cumhurbaşkanlığının belirlediği 2020 yılı yeni vergi oranlarına dair rakamlar Resmi Gazete'de yayımlandı.





2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı.





Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 2020 de 22,58 oranında artacak.





MTV ZAMMI İNDİRİM HAKKI İLE BÖYLE OLDU





Ekim sonu itibarıyla oluşan enflasyon çerçevesinde yeniden değerleme oranına esas teşkil eden oran yüzde 22,58 olarak belirlenmişti.





Ancak Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de MTV artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.





Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.