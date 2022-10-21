Yılın ilk 9 ayında bu havalimanlarına hiç uçak inmedi

ZAFER HAVALİMANI YOLSUZLUĞU TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 60 havalimanı bulunuyor. Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada, Aydın Çıldır ve Uşak havalimanları bu yıl tamamen atıl kaldı. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nı 9, Siirt Havalimanı'nı 324, Tokat Havalimanını 376 uçak kullandı. Zafer Havalimanı'na ise ilk 9 ayda 556 uçak geldi. Havalimanını 47 bin 803 yolcu kullandı. 2022 yılı için Zafer Havaalanı için garanti edilen yolcu sayısı ise 1 milyon 317 bin 733 olmuştu. Zafer'de yine hedef tutmadı.
HAVALİMANLARINA İNEN UÇAK SAYISI
2022'nin ilk 9 ayında, havalimanlarını kullanan uçak sayısı şöyle:
Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada, Uşak (0), Kocaeli Cengiz Topel (9), Siirt (324), Kastamonu (366), Tokat (376), Isparta Süleyman Demirel (388), Tekirdağ Çorlu Atatürk (462), Sinop (465), Amasya Merzifon (543), Kütahya Zafer (556), Bursa Yenişehir (561), Selahaddin Eyyubi (636), Zonguldak Çaycuma (648), Bingöl (746), Eskişehir Hasan Polatkan (746), Çanakkale (768), Ağrı Ahmed-i Hani (958), Adıyaman (983)