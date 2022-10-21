Samanyolu Haber /Gündem / Yılın ilk 9 ayında bu havalimanlarına hiç uçak inmedi /21 Ekim 2022 09:47

Yılın ilk 9 ayında bu havalimanlarına hiç uçak inmedi

Yılın ilk 9 ayında Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada, Aydın Çıldır ve Uşak havalimanına hiç uçak inmedi.

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Sözcüden Deniz Ayhan'ın haberine göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle milyonlarca lira harcanarak yapılan bazı havalimanlarına yılın ilk 9 ayında hiç uçak inip kalkmadı. Havalimanlarında her gün onlarca personel görev yapmaya devam ederken, yolcuların gitmediği, tarifeli uçakların inip-kalmadığı havalimanlarının giderleri de devletin kasasından karşılanıyor.

ZAFER HAVALİMANI YOLSUZLUĞU TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de 60 havalimanı bulunuyor. Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada, Aydın Çıldır ve Uşak havalimanları bu yıl tamamen atıl kaldı. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nı 9, Siirt Havalimanı'nı 324, Tokat Havalimanını 376 uçak kullandı. Zafer Havalimanı'na ise ilk 9 ayda 556 uçak geldi. Havalimanını 47 bin 803 yolcu kullandı. 2022 yılı için Zafer Havaalanı için garanti edilen yolcu sayısı ise 1 milyon 317 bin 733 olmuştu. Zafer'de yine hedef tutmadı.

HAVALİMANLARINA İNEN UÇAK SAYISI

2022'nin ilk 9 ayında, havalimanlarını kullanan uçak sayısı şöyle:

Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada, Uşak (0), Kocaeli Cengiz Topel (9), Siirt (324), Kastamonu (366), Tokat (376), Isparta Süleyman Demirel (388), Tekirdağ Çorlu Atatürk (462), Sinop (465), Amasya Merzifon (543), Kütahya Zafer (556), Bursa Yenişehir (561), Selahaddin Eyyubi (636), Zonguldak Çaycuma (648), Bingöl (746), Eskişehir Hasan Polatkan (746), Çanakkale (768), Ağrı Ahmed-i Hani (958), Adıyaman (983)
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