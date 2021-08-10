YKS'de baraj puanı düşürüldü

YKS'de beklenen oldu, baraj puanları düşürüldü. Açıklama Erdoğan tarafından yapıldı.Buna göre; 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması kararlaştırıldı. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.







Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemiyle bir çalışma yaparak Saray'ın onayına sunmuştu.





Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü açıklamışlardı.