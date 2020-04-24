YouTube kanallarına vergi için düğmeye basıldı

Koronavirüs salgınında evde vakit geçirmek için en çok tercih edilen mecralardan biri olan YouTube hükûmetin yeni gelir kaynağı hâline geliyor.





Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzmanları İhsan Durlanık ve Naci Yıldırım, YouTube kanalı olanların vergilendirilmesini mercek altına aldı.







Vergi-algı sitesinde yayımlanan, “YouTuber’ların vergilendirilmesi: Vergi mükellefi olmak şart mı?” başlıklı makalede, vergi mükellefi olmak için herhangi bir yaş sınırı olmadığı kaydedildi: “18 yaşın altında olan bir YouTuber gelir elde ediyorsa gelir vergisi mükellefi olacaktır."





"VERGİ KAYDIM YOK" DEMEK ÇARE DEĞİL





Makalede YouTube üzerinden gelir elde edenleri nasıl tespit edildiğine de yer verildi: “Vergi kaydım yok. Bir sınır varmış ben o sınırın altında para kazanıyorum. 18 yaşından küçüğüm. Her ay para kazanmıyorum, sponsorum vergimi benim yerime ödüyor. Mükellef olmayı da düşünmüyorum, Maliye beni nereden bulacak? Banka hesapları üzerinden tespit yapılabiliyor."





İSTER SPONSOR ANLAŞMASI, İSTER VİDEO İÇİ REKLAM FARK ETMEZ!





Durlanık ile Yıldırım’ın ortak makalesinde izlenme sayısı ve süresine göre kazanılan gelirlerin reklam geliri olarak değerlendirildiği belirtildi.





Makalede şu tespitler dikkati çekti: “İster sponsorlarla anlaşıp videolarda sponsor reklamı yapılsın, isterse herhangi bir sponsor ile anlaşmadan sadece videoların izlenmesinden gelir elde edilsin, bu gelir reklam geliri olarak değerlendirilmekte ve Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan 7 gelir unsuru arasındaki (Ticari Kazanç) hükümlerine tabi olmaktadır."





YOUTUBE'UN MAHALLEDEKİ MARKETTEN FARKI YOK





"Bu şekilde gelir elde eden bir içerik üreticisinin, mahalledeki marketin ya da AVM’deki bir kahveci dükkanının vergilendirilmesinden farklı olmayacak şekilde vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekmektedir." denilen makalede, "Zira, elde edilen gelirin serbest meslek kazancı ya da arızi kazanç hükümlerine tabi değil (Ticari Kazanç) hükümlerine tabi olması gerektiği verilen bir yazılı görüş ile netliğe kavuşmuştur." ifadeleri kullanıldı.





Makalede şunlar kaydedildi: "Bu senaryoda para, Google Limited Ireland tarafından YouTuber’ın banka hesabına aktarılmaktadır. Yine yayınlanan videolarda eğer bir şirket ile sponsorluk anlaşması yoluyla gelir elde ediliyorsa sözleşmenin muhatabı doğrudan YouTuber olmaktadır.”





GOOGLE'DAN BANKA HESAPLARINA GELEN PARA ANINDA TESPİT EDİLEBİLİR





Ticari kazançlarda mükellef olmak için herhangi bir istisna sınırı olmadığına işaret edilirken, “Arızi kazançlar ile ilgili olan 2020 yılı için 40 bin lira sınırının bu şekilde elde edilen gelir ile herhangi bir ilgisi yoktur.” denildi.





Periyodik olarak bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi vermek mecburiyetinde olduğu vurgulandı.





Buna göre banka hesaplarına uygulanacak basit bir filtre ile Google Limited Ireland’dan gelen paraların, ne zaman, kimlerin banka hesaplarına geldiğinin tespit edilebilecek.