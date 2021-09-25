Samanyolu Haber /Ekonomi / Youtuber'lar başta sosyal medyadan para kazanan herkese %15 vergi /25 Eylül 2021 12:45

Youtuber'lar başta sosyal medyadan para kazanan herkese %15 vergi

YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı vergi reformu paketiyle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta Meclis’e gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. Pakette sosyal medyadan kazanç elde edenlerin nasıl vergi vereceğine dair de önemli düzenlemeler var.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, kamuoyuna daha çok Dijital Vergi Dairesi’ne ilişkin yeni yapılanma açısından yansıyan pakette ilginç düzenlemeler bulunuyor. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. İşte teklifte yer alan bazı önemli ayrıntılar...

SOSYAL MEDYADAN GELİRLERİ NASIL VERGİLENDİRİLECEK?

1- YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

2- Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.

3- Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.

4- Bu platformlarda ders verenler, Yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.

5- Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.
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