YSK'nın 'seçime girebilecek partiler' listesine itiraz geldi

“AKP’GİLLER’İN BÜTÜN HUKUKSUZLUKLARINI KAYIT ALTINA ALDIRDIĞI İÇİN”





“MÜCADELEMİZİ HER ALANDA VERECEĞİZ”





Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak ilk seçimlerde seçime katılacak olan partilerin listesini açıklayarak seçime 24 partinin girebileceğine karar vermişti. Listede yer almayan partilerden biri olan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) YSK’nin kararına karşı sert tepki gösterdi.HKP’den yapılan açıklamada, “Gerçek Muhalefet Partisi olan, Halkımızın HKP’li Dayı’sının Partisi HKP bir kez daha yapılacak ilk seçimlerde, seçimlere girecek partiler arasında gösterilmiyor. Üstelik HKP Seçim Mevzuatında yer alan bütün yasal koşulları sağladığı halde bu hakkı, bir kez daha hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde çiğneniyor” ifadelerine yer verildi.2014 Yerel Seçimlerine ve 2015 Genel Seçimlere katıldıklarında 44 ilde örgütlendiği, 2022 Ocak ayı itibariyle 58 il ve bu illere bağlı ilçelerin üçte birinde örgütlendiği ve 4 kez büyük kongre gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, “Seçim yasalarında öngörülen bütün yasal koşullar sağlanmış olmasına rağmen HKP’nin seçimlere girmesine engeller çıkartılıyor” denildi.Yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma hakkının engellenmesini “tam kanunsuzluk” ve suç olarak değerlendirilen açıklamada, “Gerçek muhalefeti, hiç çekinmeden, yalpalamadan, kıvırmadan, korkmadan, oy kaygısı gütmeden, lafını esirgemeden, sonunu düşünmeden cepheden HKP yaptığı için Tam Kanunsuzluk HKP’ye işletiliyor. AKP’giller’in bütün hukuksuzluklarını, kanunsuzluklarını, yolsuzluklarını, vurgunlarını, yaptığı suç duyurularıyla, açtığı davalarla kayıt altına aldırdığı için HKP’ye bu uygulama reva görülüyor” ifadelerine yer verildi.YSK’nin bu kararına karşı hukuki süreçlere başvuracağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bize özel olarak uygulanan, yasada yeri olmayan dayatmalara, Tam Kanunsuzluğa karşı mücadelemizi her alanda vereceğiz. AKP’giller ve Reisi ne yaparsa yapsın, HKP’nin geniş halk kitleleriyle buluşmasına engel olamayacak. Her geçen gün daha fazla sayıda insanımız bizi anlıyor, bize ulaşıyor. Bakıyor ve görüyor Halkımız kim cesaret vatanına sahip, kim “Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğliyor”, kim bıkmadan korkmadan, yılmadan, kararlıca, inançlarından, inandığı davasından, onurundan en ufak taviz vermeden Ortaçağcılığa karşı mücadele ediyor. Halkımız bakıyor, görüyor, anlıyor ve diyor ki: 'Evet UMUT HKP’de…'