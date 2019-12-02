"Yunanistan, Türkiye'yi NATO'ya şikâyet etmeye hazırlanıyor" iddiası

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Londra’daki NATO toplantısında Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini ve Türkiye’ye yönelik kınama talep edeceğini açıkladı.





Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek NATO zirvesinde, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmaya karşı destek isteyeceğini söyledi.





Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Yunanistan Türkiye’yle Libya arasında varılan anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olmadığını belirtiyor.





Mitsotakis konuyla ilgili açıklamasını partisinin kongresinde yaptı. Yunanistan Başbakanı, NATO’nun, bir üyesinin uluslararası hukuku çiğnerken sessiz kalamayacağını belirtti.





Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Mitsotakis ülkesinin Türkiye’nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi.





Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) de desteğini aldıklarını belirten başbakan “üyelerinin biri açıkça uluslararası hukuku çiğiniyorken ve bir diğer üyeyi karşısında almışken NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir” sözlerini kullandı.





Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da cumartesi günü yaptığı bir konuşmada “Türkiye kendisini uluslararası arenada yalnızlaştıracak ve değersizleştirecek kaygan bir yolda yürüyor” sözlerini kullandı.





Atina yönetimi geçen hafta Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” anlaşmasına tepki göstermişti.





Yunanistan, Libya’nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etti. Atina, talebin yerine getirilmemesi halinde büyükelçiyi sınır dışı etmekle tehdit ediyor.





MISIR–YUNANİSTAN GÖRÜŞMESİ





Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları da konuyu Pazar günü Kahire’de görüştüler.





Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafez iki bakanın görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada bakanların Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın yasa dışı olduğu konusunda hemfikir olduklarını ve Libya Başbakanı’nın bu tür anlaşmaları imzalama yetkisi olmadığını vurguladı.





Açıklamada, görüşmede ayrıca Yunanistan’la Mısır arasında Akdeniz’deki özel ekonomik bölgelerle ilgili görüşmelerin hızlandırılması kararının alındığı da kaydedildi.





TÜRKİYE–LİBYA ANLAŞMASI





Türkiye ve Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümeti, geçen hafta Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmalar imzalamıştı.





Anlaşmanın Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle Yunanistan ve Mısır arasındaki enerji kaynakları gerilimini daha da arttırabileceği yorumları yapılıyor.





Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka uygun olduğun belirtip “Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur” demişti.