Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışına tek yön bilet! /27 Eylül 2020 22:13

Yurt dışına tek yön bilet!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının temel hak ve hürriyetleri hiçe sayan tek adam rejiminden kaçış sürüyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre 2019 yılında 1.042, 2020 yılı ilk 8 ayında 702 hekim yurt dışında çalışabilmek için TTB'den belge istedi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kongresi'nde konuşan Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, TTB'nin yurt dışında çalışmak isteyen hekimlere "iyi hal" belgesi düzenlediğini, yurt dışına çıkmak için TTB’ye müracaat eden genç hekim sayısında artış olduğunu söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti: "Genç hekimlere 'iyi hal' belgesi veriyor. Şu tabloya bakın ki 2019 yılında 1.042 arkadaşımız TTB'den yurt dışında asistanlık yapmak çalışmak için belge istemiş. Yaklaşık dört tıp fakültesi mezununu birden hiç kaygılanmadan kuşkuya kapılmadan sıradan bir olaymış gibi yurt dışına gönderiyoruz ve onlar bizden belge istiyor."

HEKİMLERİN GÖÇÜ 2020 YILININ İLK 8 AYINDA DA DEVAM ETTİ

"Eylül ayı itibarıyla 702 idi dün rakamlara baktım." diyen Yılmaz, "Yaklaşık 700 arkadaşımız yurt dışına çalışmak için bu yıl belge istemiş. Hem de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında TTB’den 'iyi hal' belgesi almaya çalışmışlar.” dedi.
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