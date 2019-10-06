Samanyolu Haber /Gündem / Bir zam haberi daha! Köprü ve otoyol ücretleri artırıldı /06 Ekim 2019 21:02

Bir zam haberi daha! Köprü ve otoyol ücretleri artırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yeni bir zam açıklaması geldi. Yeni yapılan zammın 7 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Zamların 7 Ekim'den itibaren geçerli olacağı belirtildi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 21 aydır zam yapılmadığını kaydeden KGM, işçilik ve malzeme maliyetlerinin arttığını ve bu sebepten de zamın zorunlu hale geldiği açıklamasında bulundu. 

KGM’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi.”
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