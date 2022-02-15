'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı' filminin vizyon tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre 'Hobbit'teki ve 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden önceki olayları anlatacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı' filminin 12 Nisan 2024'te vizyona gireceği duyuruldu. 'Hobbit'teki ve 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden önceki olayları anlatacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı' filminin 12 Nisan 2024'te vizyona gireceği duyuruldu.





'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı' filminin vizyona gireceği tarihe ilişkin bilgiler açığa çıkmaya başladı.





Beyaz Perde'nin aktardığı habere göre Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi Rohirrim Savaşı'nın anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına ve Miğfer Dibi'nin ortaya çıkarılışına odaklanılacak.





J.R.R. Tolkien'in eserlerinden uyarlanan senaryoyu Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou'dan oluşan bir senaryo ekibi kaleme aldı.





'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' üçlemelerinin Oscar ödüllü senaryo ekibinin bir parçası olan Philippa Boyens, filmin yürütücü yapımcılığını üstleniyor.





'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı'den yayınlanan ilk konsept çizim, filmin Peter Jackson'ın üçlemelerindeki Orta Dünya tasvirinden ilham aldığını ortaya koyuyor. 12 Nisan 2024'te vizyona gireceği belirtiliyor.





Filmin yönetmen koltuğunda, Blade Runner: Black Lotus ve Star Wars: Visions gibi animasyon dizilerini de yöneten Japon anime yönetmeni Kenji Kamiyama oturuyor.