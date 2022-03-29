Zelenskiy: Korku sizi suç ortağı yapar





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısının açılışında konuştu.









6:51 Ukraynalılar anlatıyor: Rus işgali altında yaşam



Melitopol ve Herson dahil Ukrayna'nın güneyinin büyük bir kısmı artık Rus işgali altında. Haftalar sonra bile hala muhalif kalmayı başaran bu iki şehrin sakinleri, Rus kontrolündeki hayatlarını BBC'ye anlattı.

6:14 Ukrayna heyeti görüşmeler için İstanbul'da



Ukrayna heyeti, geç saatlerde İstanbul'a ulaştı.Image caption: Ukrayna heyeti, geç saatlerde İstanbul'a ulaştı.





4:34 FT: Rusya Ukrayna'nın 'Naziler'den arındırılması' ve silahsızlanması taleplerinden vazgeçti



Financial Times gazetesi, Rusya'nın bugün İstanbul'da devam edecek Ukrayna ile müzakerelerde, ülkenin "Nazilerden arındırılması" talebinden vazgeçtiğini ve askeri bir ittifaka girmemesi halinde AB üyesi olabilmesine izin vermeye hazırlandığını yazdı.

2:59 Zelenskiy'den daha sıkı yaptırım çağrısı: 'Korku sizi suç ortağı yapar'



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı ülkelere Rusya'ya bir petrol ambargosu da dahil, yaptırımları sıkılaştırma çağrısında bulundu. Zelenskiy her gece yayımladığı görüntülü mesajında, bazı ambargoların "pasif" doğasını eleştirdi ve dünyanın Rusya'nın buna karşı vereceği tepkiyi bekleyemeyeceğini vurguladı.







1:03 Ukrayna'da telekom şirketine siber saldırı







Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi koruma Devlet Hizmetleri (Ssscip) devlete ait telekom şirketi Ukrtelecom'un, Rusya'nın siber saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Ssscip, paylaştığı Twitter mesajında, şirketin bilgisayar altyapısının saldırıya uğradığını ve bu saldırının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"Beşinci haftasına giren çatışmalar bizleri derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde gayret sarf ettik." diyen Erdoğan, "Her iki tarafın da hakkını, hukukunu koruyan adil bir tutum sergilediklerini" söyledi:"Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiçkimsenin yararına değildir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz.Erdoğan, Türkiye'nin görüşmelerde arabuluculuk rolü olmadığını hatırlattı, "Ancak sizler talep ettiğiniz sürece olaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz." dedi. Bugün çıkacağı Özbekistan ziyaretinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunmayacağını, Çavuşoğlu'nun ihtiyaç duyulması halinde hazır olması için İstanbul'da kalacağını söyledi.Ukrayna heyeti, Türkiye'deki barış görüşmeleri için İstanbul'a ulaştı. Heyetin başkanlığını Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mikhail Podolyak yapıyor.Heyet başlıca önceliklerinin bir ateşkes anlaşmasına varmak olduğunu söyledi, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz. İki haftadan uzun süredir ilk kez yapılacak yüz yüze görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapacak. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 10:30'da başlaması bekleniyor.Zelenskiy dünya güçlerinin daha önce "güçlü önleyici yaptırımlar" uygulaması durumunda, bunun işgali de önleyebileceğini söyledi.Sık sık masayı yumrukladığı yedi dakikalık konuşmada Zelenskiy "Topyekun bir savaş başladı. Şimdi Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde Rusya'nın Avrupa'ya petrol tedariki dahil daha sıkı ambargolardan bahsediliyor. Söyleyecek bir şey yok. Biz, hala hayatta olan insanlar beklemeliyiz. Rus Ordusu'nun şu ana dek yaptıkları bir petrol ambargosunu gerektirmiyor mu? Fosfor bombaları gerektirmiyor mu? Top ateşine tutulan bir kimyasal üretim tesisi ya da nükleer santral bunu gerektirmiyor mu?" dedi.Zelensiy ayrıca, daha fazla silah gönderilmesi için bazı ülkelerin parlamentolarında bu hafta konuşma yapmayı planladığını belirtti ve "Birileri gerekli silahları vermek için gereken cesareti bulamadığı için Ukraynalılar ölmemeli. Korku daima sizi suç ortağı haline getirir" diye konuştu.