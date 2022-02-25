Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: Rus sabotaj grupları Kiev'e beni öldürmek için geldi /25 Şubat 2022 10:33

Zelenskiy: Rus sabotaj grupları Kiev'e beni öldürmek için geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı.

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Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi.

Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenskiy, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil." ifadesini kullandı.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den, AB'nin Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulaması çağrısı

Zelenskiy, AB'ye, Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, olağanüstü AB Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli cevabı almazsa, daha ileri gideceğini belirten Zelenskiy, bir an önce Rusya'ya karşı güçlü ekonomik yaptırımlar ile doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması gerektiğini ifade etti.

Vladimir Zelenskiy, ayrıca Donbas'ta barışı koruma operasyonunun desteklenmesi gerektiğini aktararak, şu anda uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekti.
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