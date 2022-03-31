Zelenskiy: Ülkenin doğusundan yapılacak bir Rus saldırısına hazırlanıyoruz

7:32 Fransız Medyası: Askeri İstihbarat Başkanı, Rus işgali olasılığını önemsediği için görevden alınacak







Fransız Askeri İstihbaratı'nın Direktörü General Erik Vidoud'un, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olasılığını önemsememesi nedeniyle görevden alınacağı belirtildi. L'Opinion'un Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'ndaki bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, General Vidaud "yetersiz brifingler" ve "konulara hakim olamaması" nedeniyle görevden alınacak.



7:22 Rusya, kuşatma altındaki Mariupol'de ateşkes ilan etti



6:27 İngiliz Eletronik İstihbarat Kurumu: Rus askerleri kendi uçaklarını düşürdü ve emirlere uymayı reddetti



5:43 Biden, 'fiyatları düşürmek için stratejik rezervden petrol piyasaya sürmeyi düşünüyor'



5:37 Rus rublesinin değeri, işgal öncesindeki seviyelere geri döndü











4:07 Rusya, üretici şirket onayı olmadan Batılı ürün ithalatına izin verecek











2:57 Ukraynalı müzakereci: Görüşmeler Cuma günü devam edecek



1:43 Almanya ve Avusturya, Rusya ile doğal gaz krizinde 'acil durum planı'nı devreye soktu



Almanya ve Avusturya, Rusya'nın doğal gaz ticaretinde ruble ile ödeme yapılması talebi sonrası doğal gaz arzında sorun yaşanması ihtimaline karşı "acil durum planlarını" devreye sokan ilk Avrupa ülkeleri oldu.

1:08 Beyaz Saray: Putin, askeri danışmanlarınca yanıltıldığını düşünüyor



00:06 ABD, Ukrayna'a 500 milyon dolarlık daha yardım yapacak







Bugün öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden Zelenskiy'ye, ülke bütçesine doğrudan gidecek olan 500 milyon dolarlık yardım sözü verdi. Liderler aynı zamanda ABD ve müttefiklerinin Ukrayna ordusuna verdiği desteğin nasıl artırılabileceğini ve bu desteğin sahaya nasıl yansıdığını da görüştü.







00:05 Çin ve Rusya ikili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırmada her zamankinden 'daha kararlı'



Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ülkesinin doğuda yeni bir Rus saldırısına hazırlandığını söyledi. Zelenskiy yazılı açıklamasında, "Donbas'ta bir Rus askeri toplanması var ve buna hazırlanıyoruz" dedi. Ukrayna lideri ayrıca, Rusya'nın müzakereler sırasında söyledi başkent Kiev ve Çernihiv'deki askeri faaliyetlerini azaltma açıklamasına da şüpheyle yaklaştığını bildirdi.Zelenskiy "Kimseye inanmiyoruz, güzel, sözlü kurgulara inanmıyoruz" dedi. Rusya'nın bu kentlerin yanında askeri faaliyetleri azaltma duyurusuna inanmak için bir neden olmadığın belirten Ukrayna lideri, Rus güçlerinin açıklamadan bir gün sonra Kiev ve Çernihiv'e saldırdığını ifade etti. Donbas bölgesinde yoğunlaşan saldırıların yanı sıra, İrpin'de de ölümlere yol açan top ateşi açıldığı belirtiliyor.Fransız Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Le Monde'a verdiği söyleşide, görevden alınma kararının, Vidaud da dahil Fransız istihbarat servislerinin, Ukrayna'daki Rus tehdidini hatalı bir şekilde analiz ettiğinin anlaşılmasından sonra alındığını kabul etti.Rusya Savunma Bakanlığı, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'de bu sabahtan itibaren geçerli olacak ateşkes ilan etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bu insani operasyonun başarılı olması için, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin doğrudan katılmını öneriyoruz" denildi.Mariupol'den Rus kontrolündeki liman kasabası Berdiansk üzerinden Zaporijya'ya uzanan insani koridor yerel saatle 10:00'da açılacak. Ukrayna henüz duyuruyla ilgili bir yorum yapmadı. Mariupol'de daha önceki ateşkes girişimleri tarafların birbirlerini suçlaması nedeniyle çökmüştü. Rusya ayrıca, binlerce sivili zorla Rusya'ya ya da Rus kontrolündeki bölgelere götürmekle suçlanıyor.İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya göre, Rus askerleri kazayla kendi uçaklarını düşürdü ve zaman zaman emirlere uymayı reddediyor. Avustralya Ulusal üniversitesi'nde konuşan GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumu "çok yanlış hesapladığının" ve Rus Ordusu'nun kabiliyetlerini "gözünde büyüttüğünün" net olduğunu söyledi.Fleming "Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük" dedi. Fleming ayrıca, ABD'li ve Ukraynalı yetkililer gibi, Putin'in danışmanlarının kendisine "gerçeği anlatmaktan korktuğunu" savundu. Fleming, buna karşın "neler olduğu ve yanlış hesabın boyutu rejim tarafından çok net bir şekilde görülmüş olmalı" dedi. Konuşmada ayrıca, GCHQ'nun Rusya'nın Ukrayna'ya "sürekli" bir siber saldırı halinde olduğu vurgulandı.ABD Başkanı Joe Biden'in, ülkenin stratejik rezervlerinden günlük bir milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi değerlendirdiği belirtildi. Bloomberg'ün haberine göre, Ukrayna'nın Rusya'yı işgalinden bu yana artan yakıt fiyatlarını düşürmek için birkaç ay boyunca piyasaya petrol sürülecek.Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar Bloomberg'e yaptıkları açıklamada, piyasaya sürülecek toplam petrol miktarının 180 milyon varili bulabileceğini söyledi. Biden'in bugün, yönetimin fiyatları düşürmek için yaptıklarını bir konuşmada anlatması bekleniyor.Quinnipac Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre ABD'lilerin % 41'i artan yakıt giyatlarından Biden'ı sorumlu tutarken, % 24'ü Rusya'ya yönelik ambargoların fiyatların artmasına yol açtığını söylüyor.Rus rublesinin Amerikan doları karşısındaki değeri, küresel yaptırımlardan sonra büyük oranda düşmesinin ardından, işgal öncesindeki seviyelere geri döndü. Çarşamba günü, 1 ABD Doları, 85 rubleden işlem gördü. Bu da hemen hemen 24 Şubat'ta başlayan işgalden önceki seviyelerine geri dönmesi anlamına geliyor.Biden yönetiminin Rus petrol ve doğalgazına yönelik yasak duyurusunun ardından, 7 Mart'ta 1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görmüştü. Rusya, rublenin değerini artırmak için, aralarında faiz oranlarını % 20'ye çıkartmak ve ulusal para birimi birikimlerini dolar ve euroya çevirmek isteyenlere sermaye kontrolleri getirmek gibi sıkı mali önlemler almaya zorlanmıştı.Ancak uzmanlar, Rus Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırarak risk aldığını, bunun Rusları küçük miktarlarda döviz alarak sermaye kontrollerini aşmaya zorlayabileceği uyarısında bulunuyor.Rusya, ambargoların Batılı ürünlerin ülkeye girişini durdurması karşısında, marka sahibinin izni olmadan Batı'dan ürün ithalatı yapılmasına izin verileceğini açıkladı.Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin 1 Nisan'da internet üzerinden tekrar başlayacağını söyledi. Arakhamia, Reuters'ın yer verdiği internet mesajında, Ukrayna'nın her iki ülke liderlerinin buluşmasını önerdiğini, Ancak Rusya'nın anlaşma taslağında daha çok çalışma gerektiğini söyleyerek bunu reddettiğini belirtti.Arakhamia, Salı günü İstanbul'dayapılan görüşmelerde, gelecekte Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecekte görüşmesi için yeterli ilerleme kaydedildiğini ve önerilerin Rusya'ya gönderildiğini söyledi.Ukraynalı yetkililer, barış görüşmelerinde bazı iyimser işaretler olmakla birlikte, Rusya'nın askeri faaliyetlerini azaltma planının sahada ne anlama geldiğini görmeyi beklediklerini vurguladı.Beyaz Saray, ellerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in, askeri danışmanları tarafından yanıltıldığını düşündüğü ve bu durumun Putin ve askeri lider kadrosu arasında gerilim yarattığına dair istihbarat bulunduğunu açıkladı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, gazetecilere yaptığı açıklamada "Putin'in Rus Ordusu'nun ne kadar kötü bir performans gösterdiği ve ambargoların Rus ekonomisine nasıl bir darbe vurduğu konusunda yanlış yönlendirildiğine inanıyoruz, çünkü üst düzy danışmanları doğruyu söyleyemeyecek kadar kendisinden korkuyor" dedi.Beyaz Saray açıklamasına göre Biden, Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar ve Ukrayna'daki insani durumla ilgili gelişmeleri Zelenskiy ile değerlendirirken Zelenskiy de, Rusya'yla yürütülen müzakereler hakkında Biden'a bilgi verdi.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Pekin ve Moskova’nın ikili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma konusunda “daha kararlı” olduğunu söyledi. Afganistan’a sınır ülkelerin hükümet temsilcilerinin Çin'deki toplantısı öncesinde iki bakan bir araya geldi.Çin devlet medyasına göre, Wang, iki ülke arasındaki ilişkilerin, değişen uluslararası durumun sunduğu yeni sınavlardan dayanıklılıkla çıktığını söyledi. Wang, Çin'in ilişkilerini "yeni bir çağa" ve "daha yüksek bir seviyeye" taşımaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da iki ülkenin “hegemonyacılığa ve güç politikalarına karşı olduğunu” ve “BM ilkelerini desteklediğini” söyledi.