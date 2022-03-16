Zelenskiy'den sürpriz 'Rusya' açıklaması





Salı günü Polonya, Slovenya ve Çekya başbakanları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev’e gitti. Siyasetçiler, Ukrayna’ya destek olmak için Polonya’dan Kiev’e zorlu ve riskli bir tren yolculuğu gerçekleştirdi.











4:56 Zelenskiy: Rusya ile görüşmeler gerçekçi bir yapıya büründü, ancak halen zamana ihtiyaç var







Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Facebook’tan yayınladığı son videosunda Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin ‘daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü, ancak halen zamana ihtiyaç duyulduğunu’ aktardı. Zelenskiy, Rusya’ya karşı zaferin gerçekleşmesi için bütün Ukrayna vatandaşlarının büyük bir çaba göstermesi gerektiğini, müzakereleri gerçekleştiren ekibin de şu an Zoom’dan toplantılar düzenlediğini belirtti.











4:55 Rus rapçi Oxxxymiron'ın Ukrayna'ya destek için İstanbul'da verdiği konserin girişinde uzun kuyruklar oluştu









00:45 BM: 3 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti

















Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak, paylaştığı twitter mesajında Rus heyetle yapılan görüşmelerin yarın devam edeceğini açıkladı. Podolyak, "Taviz verilmesi için kesinlikle yeterli alan var" açıklaması yaptı:







00:27 İlaç şirketleri de Rusya'dan çekiliyor





Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı Kanal 1'de Pazartesi akşamı canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna'yı işgalini protesto eden editör Marina Ovsyannikova, Moskova'da mahkemeye çıkarıldı. İzinsiz gösteri düzenlemekle suçlanan Ovsyannikova'ya 30 bin ruble (280 ABD Doları) para cezası verildi.









00:14 Rusya, ABD ile yaşanan krize rağmen Amerikalı astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğuna izin verecek

























Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna ziyaretleri gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada şöyle denildi: Dışişleri Bakanımız yarın Moskova'da temaslarda bulunacak. Perşembe günü Ukrayna'ya geçecek. Kendisi her iki tarafla yapacağı görüşmede ateşkes ve barışın sağlanması yolunda gayretlerimizi sürdürecektir.











Yaptıkları açıklamalarda Ukrayna’nın yalnız olmadığını ve ülkenin direnişine destek verdiklerini belirttiler. Liderlerin toplantısı sırasında Kiev’de gerçekleşen patlama sesleri duyuldu. Bu ziyaret, geçen ay Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Ukrayna’ya gerçekleşen ilk yabancı lider ziyareti oldu.Rusya, Ukrayna’ya yönelik NATO’ya üye olmayacağını kabul etmesi, Donetsk, Luhansk ve Kırım’ım bağımsızlığının kabul edilmesi konusundaki taleplerinde halen ısrar ediyor. İki taraf arasındaki görüşmeler Çarşamba günü devam edecek.Rusya'nın önde gelen rap müzisyenlerinden Oxxxymiron, Salı akşamı Kadıköy Sahne'de yüzlerce kişiye Ukrayna'ya destek olmak için bir konser düzenledi. Geliri Ukraynalı mültecilere gidecek olan konserin girişinde yüzlerce kişilik kuyruk oluştu.Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'daki savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkeyi 3 milyon 381 kişinin terk ettiğini açıkladı. Bu kişilerin 1,8 milyonu Polonya'ya kaçarken oradan da 300 bin kişi Batı Avrupa ülkelerine geçiş yaptı.BM, Ukrayna'da bugüne kadar 691 sivilin öldüğünü, 1.143 sivilin de yaralandığını teyit ettiklerini duyurdu. Ukraynalı yetkililere göre Salı günü de Ukrayna'da bombardıman altındaki şehirlerden açılan insani koridorlar aracıığıyla 29 bin kişi tahliye edildi.Mariupol'den son bir günde 20 bin kişi yaklaşık 4 bin özel araçla ayrıldı. Şehir yönetiminden yetkililer Rus güçlerinin sivillerin otobüslerle şehirden çıkışını engellediğini iddia etti. Sumi'den de Kızılhaç aracılığıyla 100 otobüsle binlerce sivil tahliye edildi."Çok zor ve ağır bir süreç. Temel çatışma alanları var. Ancak kesinlikle taviz vermek için yeterli alan da var. Bu verdiğimiz arada alt gruplar çalışmalarına devam edecek."Batılı ilaç şirketleri, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi başlatan Rusya'dan çekilmeye devam ediyor. Novartis Rusya'daki tüm yatırımlarını ve pazarlama aktivitelerini durdururken çeşitli sivil toplum kuruluşlarına (STK) da 3 milyon dolar değerinde bağış yapacağını açıkladı.Eli Lilly, yatırımların yanı sıra promosyonların, klinik deneylerin ve hayati olmayan ilaçların ihracatının durdurulduğunu söyledi. Bağışlar da, insani yardım yapan STK'lara, Rusya'daki kalan satışlardan elde edilecek gelirlerden sağlanacak. AbbVie, Bayer, Bristol Myers Squibb, Pfizer ve Sanofi de kısa bir süre önce Rusya'daki operasyonlarını durdurduğunu açıklamıştı.Rusya, 355 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ABD'li bir astronotun Rus kapsülüyle Dünya'ya dönebileceğini açıkladı. Vladimir Putin'in Ukrayna işgali sonrası ABD ile yaşanan gerilim sebebiyle astronotun Rus kapsülünü kullanmasına izin vermemesinden endişe ediliyordu.55 yaşındaki Mark Vande Hei isimli astronot, iki Rus kozmonotla birlikte Kazakistan'a geri dönecek. Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un başında bulunan Dmitri Rogozin, daha önce Rusya'ya uygulanan yaptırımların Uluslarası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunlara yol açabileceği konusunda açıklama yapmıştı. NASA ise çalışmaların normal seyrinde devam ettiğini söylemişti.ABD, İstasyon'da enerji ve yaşam enerji desteği gibi sistemleri kontrol ederken Rusya gidiş-geliş ve sevkleri kontrol ediyor.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden gelecek hafta özel bir NATO toplantısına katılmak için Brüksel'e gidecek. Biden'ın Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) liderleriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.İki toplantının da ana gündemi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olacak. "Güvenlik ve savunma" konuları dışında birliklerin dışındaki ülkelerle ilişkiler de masaya yatırılacak. Biden'ın AB ülkeleri liderleriyle 24 Mart Perşembe günü buluşması planlandı. Detaylar daha sonra açıklanacak.Rusya, Strasbourg merkezli Avrupa insan hakları kuruluşu olan Avrupa Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı. Konsey'in Rusya delegasyonu başkanı Pyotr Tolstoy, Telegram hesabında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov imzalı Moskova'nın kararını içeren bir mektubu Konsey Genel Sekreterine teslim ettiğini bildirdi.Avrupa Birliği'nden bağımsız çalışan ve Avrupa'da insan hakları ve hukukun üstünlüğünü korumakla sorumlu olan Avrupa Konseyi, Rusya'nın üyeliğini Ukrayna işgalinin başlangıcından bir gün sonra, 25 Şubat'ta dondurmuştu. Rusya'nın Konsey'den tamamen çıkarılması için oylama yapılması bekleniyordu.Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal Rusya'nın Konsey'den çıkarılmasını talep etmiş, "Böylesine sebepsiz ve agresif bir saldırıyı düzenleyen ülkenin İnsan yaşamına bu denli önem veren Avrupa ailesinde barınamayacağını" söylemişti.Rusya ise geçen hafta yaptığı açıklamada üyeliğinin dondurulmasının haksızlık olduğunu ve konseye katılmayacağını duruymuştu.