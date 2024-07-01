Zelensky’den Rusya ile müzakereler konusunda olumlu mesajlar

Samanyoluhaber.com - Moskova







Ukraynalı lider ilk kez tahıl anlaşması imzalanırken böyle bir modelin kullanıldığını hatırlatarak benzer yöntemin yapılabileceğini belirtti.

Zelensky, geçen hafta da yıl sonuna kadar "barış formülü" temelinde çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı bir plan hazırlayacaklarını duyurmuştu.Philadelphia Inquirer'a verdiği röportajda Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere edip edemeyeceği sorulduğunda Volodymyr Zelensky, "Ukrayna, ilgili belgelere, adımlara ve yöntemlere uygun olarak çözümün bulunabileceği bir müzakere modeli bulabilir" dedi.İstanbul'da tahıl anlaşması imzalanırken Ukrayna ve Rusya, BM ve Türkiye ile paralel müzakerelerde bulundu.Vladimir Zelensky, “Türkiye ve BM'nin Ukrayna ile ve ayrı ayrı Rusya temsilcileriyle imzaladığı iki anlaşmaya varıldı. Dürüst olmak gerekirse bu tahıl koridoru oldukça uzun süredir çalışıyor” dedi.Ukrayna Cumhurbaşkanı, böyle bir planın "toprak bütünlüğü, enerji ve seyrüsefer özgürlüğü" sorunlarını çözmek için kullanılabileceğine inanıyor.Aynı zamanda ona göre herhangi bir kıtadaki ülke temsilcileri arabuluculuk yapabilir. “Ortaklarımız yalnızca Avrupa ve ABD değil, aynı zamanda Asya, Pasifik, Afrikalılar ve Latin Amerika dahil olmak üzere birçok kıtadan da oluşuyor. Şu ya da bu krize çözüm hazırlayan temsilciler olduğunda ve ardından bu belge Ukrayna'yı tatmin ederse, Rusya Federasyonu temsilcileriyle ilgilenmesi gerekir. Şu ana kadar elimizde sadece bu model var” diye açıkladı.28 Haziran'da Vladimir Zelensky, Slovenya Devlet Başkanı Natasha Pirc-Musar ile düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya ile askeri çatışmayı uzatmayı planlamadığını ve 2024 yılında çözümü için ayrıntılı bir plan hazırlamayı planladığını söyledi. Ukrayna enerji, gıda güvenliği ve mahkum değişimi alanlarında üç ayrıntılı plan hazırlıyor. Yıl sonuna kadar Ukrayna “barış formülünün” diğer noktalarını geliştirmeyi planlıyor.Sene sonuna kadar hazırlanacak bu plan, Kiev'in müttefiklerine sunulacak ve dünyanın çoğu ülkesinin desteğini almayı hedefleyecek.Zelensky, Slovenya Devlet Başkanı Natasha Pirc-Musar ile düzenlediği basın toplantısında, kısa bir süre önce İsviçre'de yapılan barış zirvesini hatırlatarak enerji, gıda güvenliği ve savaş esirlerinin değişimi konularında üç ayrıntılı eylem planının geliştirildiğini belirtti. Bu konular üzerinde çalıştıklarını ve yakında detaylı bir plan hazırlayacaklarını ifade etti.Zelensky, savaşın sona erdirilmesi için güçlü olmaları gerektiğini, insansız hava araçları, elektronik harp teçhizatı ve topçu üretiminin artırıldığını vurguladı. Ayrıca, barış planının bu yıl içinde hazır olacağını söyledi. Zelensky, Ukrayna'nın savaşı uzatmak istemediğini ve barış planını bir an önce hazırlamak istediklerini belirtti.Rusya, bu “barış formülü”ne dayalı müzakereleri reddediyor ve “sahadaki gerçeklerin” dikkate alınması gerektiğini savunuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere sürecinin başlatılması için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass, Kherson ve Zaporozhye bölgelerinden tamamen çekilmesi, Ukrayna'nın bu bölgeler üzerindeki ve Kırım üzerindeki egemenlik kaybının tanınması şartlarını ileri sürdü. Ayrıca, NATO'ya ve diğer askeri ittifaklara katılmayı reddetmenin yanı sıra askerden arındırma ve "Nazifikasyon" gibi şartlar da talep etti.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in 14 Haziran'da açıkladığı barış girişiminin, Moskova'nın Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne yönelik dördüncü önerisi olduğunu belirtti.