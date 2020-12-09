Zengin-Fakir farkı korona aşısında da ortaya çıktı

Halkların Aşı İttifakı adlı oluşum, varlıklı ülkelerin Covid aşısını stoklamaya başladığını ve bu yüzden en yoksul ülkelerin aşılamada güvenli bir düzeye ulaşamayacağını söylüyor.

Aşı İttifakı'na göre 70'e yakın düşük gelirli ülkede bu yüzden nüfusun ancak onda biri aşılanabilecek.

Üstelik bu öngörü, önde gelen ucuz aşı projelerinden Oxford-AstraZeneca'nın, ürettiği aşıların yüzde 64'ünü gelişmekte olan ülkelere vereceği sözünü de hesaba katıyor.

Aşının dünyanın farklı yerlerine adaletli bir şekilde dağıtılması için bazı önlemler alındı.

Covax adıyla bilinen aşı adaleti örgütlenmesi 700 milyon doz aşının, başvuran en düşük gelirli 92 ülkeye dağıtılmasını güvence altına almayı başardı.



Fakat bu plana rağmen, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Oxfam, ve Adalet Şimdi (Global Justice Now) örgütlerinin de içinde olduğu Halkların Aşı İttifakı adlı oluşum, yoksul ülkelerin nüfusuna yetecek aşı olmadığını söylüyor ve daha fazla üretim yapılabilmesi için aşı üreticisi şirketlerin teknolojilerini paylaşmaları çağrısı yapıyor.





Kanada ihtiyacının en az beş katını ısmarlamış





Aşı İttifakı'nın tespitlerine göre zengin ülkeler, şu anda denemeleri tamamlanmamış ya da onay bekleyen aşıların kullanıma girmesi durumunda, nüfuslarına yetecek aşıyla yetinmeyip bunun üç katını stoklamış durumdalar.





Örneğin Kanada ittifaka göre nüfusuna beş kez yetecek kadar aşı ısmarladı.





Nature.com verileri ise Kanada'nın toplam siparişlerinin nüfusun ihtiyacının sekiz katı olduğunu gösteriyor.



