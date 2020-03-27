İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerini açıklıyor.





İmamoğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:





*Zor günlerin henüz başındayız. Türkiye'deki salgın henüz başlangıcında, gittikçe büyümekte.





"SALGIN BÜYÜYOR, BELEDİYELERE İLAVE ÖDENEK TAHSİS EDİLMELİ"





*Dün açıklanan rakamlardan sonra, stratejik değişikliğin alınmasının önemini belirtiyorum.Sokağa çıkma ile ilgili hükûmetin daha radikal kararlar alması konusunda çağrıda bulunuyorum





*(İller Bankası'ndan) aktarılan miktardaki kesintiyi yapmama kararı yetmez, belediyelerimizin artı bir bütçeye ihtiyacı var.







*Bu mücadele tek başına bir hükûmetin altından kalkabileceği mücadele değildir, herkes bu ortak mücadelenin parçası olmakla yükümlüdür.





*İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak onlarca yeni uygulamayı hayata geçirdik. Temel önceliğimiz sorumluluğumuz olan kamu hizmetlerinin sağlamak.





"İHTİYAÇ FAZLASI GIDA STOĞU YAPMAYALIM!"





*Gıda ve perakende sektöründekilerle acil toplantı yaptık.





*Bu toplantılar neticesinde bu şehirde yaşayan herkes emin olsun ki 16 milyon temel gıda ve temizlik malzemelerine erişimde sıkıntı olmayacak. İhtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi stoğu yapmayalım.





*Sağlık emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak zorundayız biliyoruz, bakanlığımızda çalışıyor. Yurt, misafirhane gibi yerleri tespit edip bakanlıkla paylaşıyoruz.





*Toplamda 2 bin odanın sağlıkçılara sağlanması için mutabakat sağladık otel sahipleriyle.





*Yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Bu durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderilmesi için sistem oluşturduk.