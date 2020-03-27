Samanyolu Haber /Gündem / Zor günlerin henüz başındayız /27 Mart 2020 11:42

Zor günlerin henüz başındayız

Koronavirüs salgınına dair son bilgileri paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu herkesi ortak mücadelenin parçası olmaya davet etti.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerini açıklıyor. 

İmamoğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle: 

*Zor günlerin henüz başındayız. Türkiye'deki salgın henüz başlangıcında, gittikçe büyümekte. 

"SALGIN BÜYÜYOR, BELEDİYELERE İLAVE ÖDENEK TAHSİS EDİLMELİ"

*Dün açıklanan rakamlardan sonra, stratejik değişikliğin alınmasının önemini belirtiyorum.Sokağa çıkma ile ilgili hükûmetin daha radikal kararlar alması konusunda çağrıda bulunuyorum

*(İller Bankası'ndan) aktarılan miktardaki kesintiyi yapmama kararı yetmez, belediyelerimizin artı bir bütçeye ihtiyacı var. 

*Bu mücadele tek başına bir hükûmetin altından kalkabileceği mücadele değildir, herkes bu ortak mücadelenin parçası olmakla yükümlüdür.

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak onlarca yeni uygulamayı hayata geçirdik. Temel önceliğimiz sorumluluğumuz olan kamu hizmetlerinin sağlamak. 

"İHTİYAÇ FAZLASI GIDA STOĞU YAPMAYALIM!"

*Gıda ve perakende sektöründekilerle acil toplantı yaptık. 

*Bu toplantılar neticesinde bu şehirde yaşayan herkes emin olsun ki 16 milyon temel gıda ve temizlik malzemelerine erişimde sıkıntı olmayacak. İhtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi stoğu yapmayalım.

*Sağlık emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak zorundayız biliyoruz, bakanlığımızda çalışıyor. Yurt, misafirhane gibi yerleri tespit edip bakanlıkla paylaşıyoruz.

*Toplamda 2 bin odanın sağlıkçılara sağlanması için mutabakat sağladık otel sahipleriyle. 

*Yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Bu durumdaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderilmesi için sistem oluşturduk.

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