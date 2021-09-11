Zorla kaybedilmeler için AİHM’de ‘Adalet Nöbeti’





12 Eylül’e kadar her gün saat 10’dan 17’ye kadar AİHM önünde gerçekleşecek olan nöbet, nerede oldukları hala bilinmeyen ve kaçırılan vatandaşlar için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.



Tr724’e konuşan Mehmet Ali Uludağ, zorla kaybedilmeyi hukuksuzluğun zirvesi olarak ifade ederken sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef zorla kaybedilenlerden şu ana kadar hiçbir haber alınamıyor. Devletin savcısı polisi de sanki kör sağır olmuş. Bu konulara duyarsız kalmış. Ama biz her zaman şunu ifade ediyoruz, hukuk uyur ama asla ölmez. O hukuk geldiğinde, bu hukuksuzluğa imza atanlar ve görevlerini ihmal edenlerin hukuk önünde yargılanacağını ümit ediyoruz. Su anda sarayın kalın duvarlarının arkasına saklanmışlar, ona güveniyorlar. Ama o sarayın duvarlarının çatırtı sesleri buralara kadar geliyor. Saraydakiler gidecek, o saray da yerle bir olacak, niye biliyor musunuz? Çünkü tarih tekerrürden ibaret. Tarihin karanlık çöplüğünde yerlerini alacaklar. ”









Bu kapsamda, 11 Eylül Cumartesi günü saat 13’te AİHM önünden bir canlı yayın düzenlenecek. Yayına, kayıp yakınlarının yani sıra Akın Birdal, Barbaros Şansal, Eren Erdem, Erk Acarer, Ferhat Tunç, Levent Üzümcü, Natali Avazyan ve Sezgin Tanrıkulu gibi isimler katılacak. Program Youtube’da Justice TV kanalında yayınlanacak.





















Avrupa Adalet İnisiyatifi’nin gerçekleştirdiği Adalet Nöbetine, üç çocuğuyla birlikte Meriç’i geçtikten sonra Yunanistan’da vefat eden Esma Uludağ’ın eşi Mehmet Ali Uludağ ve çıktıkları gece yolculuğunda 6 yaşındaki Mustafa ile 8 yaşındaki Gülsüm’ü kaybeden ve iki çocuklarını Sakız Adasına defneden Ebubekir ve Gonca Kara çifti öncülük ediyor.Uludağ yapılan Adalet Nöbetini bir damla olarak nitelendirirken, bunun dünyaya bir dalga olarak yayılacağını ümit ettiğini söyledi. Hukuksuzluklar sona erene kadar bu eylemlere devam edileceğini vurguladı.Ege’de iki çocuğunu kaybeden Ebubekir Kara “artık herkesin tarafını belli etme zamanı. Hakikaten, toplumun bütün kesimlerinin bu hukuksuzluklara, kaçırmalara dur demesi lazım. Bizim başımıza gelenler hiç kimsenin başına gelmesin, dünyada insanlar huzur içerisinde kardeşlik içerisinde beraberce yaşasınlar özgürce. Bütün arkadaşlarımızın gelip bu adalet nöbetinde bulunmalarını istiyorum” dedi.