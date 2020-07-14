100 liralık borç için 200 lira borç!

Hazine’nin iç borç çevirme oranı yüzde 196 ile tarihi rekorunu kırdı. Berat Albayrak'ın ekonominin başına geçmeden önce 296 milyar lira olan kamu borç stoku 2020 yılının ilk üç ayında 782 milyar liraya çıktı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Albayrak'ın kamu borçluluğunda Türkiye'nin dünyadan çok daha iyi durumda olduğuna yönelik açıklamalarıyla verileri manipüle ettiğini iddia etti.

Karabat, “Bu borç gayrisafi yurtiçi hasılamızın yüzde 17,7'sine karşılık geliyor. 2 yılda kamu borcu 2,6 katına çıktı ve bu haliyle Hazine alarm vermektedir. Kamu borçlarındaki artış hızı OECD ülkelerini geride bıraktı.” dedi.





"GELECEĞİMİZDEN ÇALIYORLAR"





Karabat, 2019 yılında Hazine'nin iç borç çevirme oranının yüzde 131,4'e çıktığını söyledi.





Karabat, “Bu yılın ocak ile haziran ayları arasındaki iç borç çevirme oranı tarihi bir rekor kırarak yüzde 196'ya yükseldi. Bu Hazine'nin 100 lira borç ödemek için 196 lira borç aldığı anlamına gelir ki bunun da anlamı AKP, geleceğimizden çalıp bugünü idare etmeye çalışmaktadır.” diye konuştu.





Karabat, Türkiye'nin borç yükünün daha çok özel sektörün sırtında olduğunu belirtirken, son 2 yıldır yaşanan ekonomik darboğazla beraber özel sektör borçlarının hızla kamulaştığına işaret etti.





"İHTİYAT AKÇESİ TARİHE KARIŞTI"





Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Merkez Bankası'na (TCMB) başkan yardımcılığı için gereken tecrübe şartının kaldırıldığına değinen Özgür Karabat, “Saray çevresindeki birinin sadakatini ödüllendirmek için koskoca Merkez Bankası'nın itibarını sarsmaya değer mi? MB, 83 milyonun alın terinin emanetidir.” dedi.





Karabat, Sözcü'ye verdiği mülakatta TCMB kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılma şartının ise tarihe karıştığına dikkati çekerek, bu düzenleme ile Merkez Bankası'nın Saray AŞ'ye dönüştürülmek istendiğini söyledi.