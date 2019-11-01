15 yıl önce kaybolan kadının cesedi Facebook vesilesiyle bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde 15 yıl önce kaybolan bir kadının cesedi, Facebook vesilesiyle bulundu. Olayla ilgili bir kişi cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.





tr.euronews.com'da yer alan bir habere göre çözülemeyen polisiye vakaların paylaşıldığı bir Facebook grubunda 20 Ekim tarihinde bir fotoğraf yayınlandı. 2004'te kaybolan Deborah Elaine Deans'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, kadının en son görüldüğü yer ve fiziksel özelliklerine dair bilgiler de verildi.





60 bin üyesi olan grubun yöneticisi kısa süre sonra bir mesaj aldı. Yönetici, söz konusu mesajda, kaybolduğunda 24 yaşında olan Deans'in cesedinin nerede olduğuna dair bilgiler alarak, bunları polisle paylaştı.





İhbar sonrasında Deans'in eski ev arkadaşı Kimberly Hancock'un evini arayan emniyet görevlileri, 15 yıldır kayıp olan 4 çocuk annesi kadının cesedine ulaştı. Hancock cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.





'Tüm ihbarlar anonim'





'Fighting Crime News and Who's Wanted' isimli Facebook grubunda her gün çok sayıda benzer paylaşım yapılıyor. İhbarların anonim olacağı yönünde garanti veren grup yöneticisi kendi kimliğini de gizliyor.





Yönetici, Deans vakasında kendisine bilgi veren kişinin isimsiz kalmak şartıyla bunu yaptığını belirtiyor.





Yönetici, sayfa üzerinde 29 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Çok kişi Deborah Deans'in cesedi hakkında bilgiyi kimin verdiğini sordu. KİMSE bunu bilmeyecek. Güvenlik güçleri de buna dahil. Bu bilgi benim ve muhbirin arasında kalacak." ifadelerini kullanıyor.





Polisin kendisine bunu sormadığını belirten yönetici, "Amaç bir cinayeti çözmek, kimin çözdüğü önemli değil." diyor.