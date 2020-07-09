Samanyolu Haber /Ekonomi / 202 yıllık tekstil devi iflas etti /09 Temmuz 2020 13:17

202 yıllık tekstil devi iflas etti

"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlarının giyim firması" olarak tanınan 202 yıllık tekstil şirketi Brooks Brothers iflas koruma müracaatında bulundu.

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"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlarının giyim firması" olarak tanınan 202 yıllık tekstil şirketi Brooks Brothers, iflas koruma başvurusunda bulundu.

Şirket sözcüsü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının işlerine büyük zarar verdiğini bildirdi.

İtalyan milyarder Claudio Del Vecchio'nun sahibi olduğu şirket, geçmişte aralarında Barack Obama ve John F. Kennedy de bulunduğu 40 eski ABD liderini giydirmişti. 

Tekstil devinin dünyanın çeşitli noktalarında bulunan 500'den fazla mağazasının çoğu Koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapatılmıştı.

KAYYIMLAR ALICI BULABİLİRSE SATILACAK

Mayıs ayında piyasadan 20 milyon dolar borçlanan şirket, "Chapter 11" kapsamında mahkemeye başvurup iflas koruma isterken, iflas safahatında işletmenin operasyonlarını desteklemek ve şirketin satışını sağlamak iki kreditörle 75 milyon dolarlık DIP finansmanı için anlaştı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre Wall Street'te giyim kurallarının gevşetilmesinin ardından Brook Brothers büyük bir darbe almıştı. Birçok Wall Street çalışanı Brooks Brothers'ın takım elbiselerini tercih ediyordu.

ABD'de geçen aylarda J.C. Penney, Neiman Marcus ve J.Crew gibi köklü giyim şirketleri de iflas müracaatında bulunmuştu.
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