28 Şubat hâlâ devam ediyor





İstanbul Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam Tv5’te yayınlanan Ters Açı programında Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cihangir İslam medyaya yönelik baskıları ve RTÜK uygulamalarını değerlendirdi. “28 Şubat devam ediyor” diyen İslam, “Nedir 28 Şubat? 28 Şubat, ideolojinin siyasî mülâhazalarla hukukun önüne geçmesi. Bir anlamda yargı kararlarını etkileyecek, olmayan yetkileri kullanacak duruma geçmesidir. Darbe nedir? Darbe şudur; siz Anayasa’da olmayan bir yetkiyi kullanıyorsanız yani fiili bir durum oluşturuyorsanız bu darbedir. Bu büyük çapta olur, küçük çapta olur. Bir bakanlık, bir genel müdürlük düzeyinde ya da bir kurum düzeyinde olur. RTÜK’ün yaptığı bir anlamda budur. Hukukun, cari yasaların kendine vermediği yetkileri, medya üzerinde bir sindirme aracı olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı.





Sivil bir anayasaya ihtiyaç var





İktidarın vaatleri arasında bulunan ekonomi ve hukukla ilgili reformlar hakkındaki düşüncesi sorulan Cihangir İslam, “Bu iktidar bütün hesaplarını yüzde 51’i elde etmek üzerine kuruyor. Bu iktidarın gözünde hepimiz birer aracız. Eğer onları iktidarda tutma işlevine bir parça, az veya çok katkıda bulunabiliyorsak, o zaman birtakım kanallar açmaya çalışacaklardır” dedi. Hukuk ve ekonomi reformlarını bir seçim hamlesi olarak değerlendirdiğini belirten İslam, “Türkiye’nin öncelikle bir toplum sözleşmesine, sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Bunun için bizim bir hakem cumhurbaşkanına ihtiyacımız vardır” diye konuştu.