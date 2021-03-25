67 yaşındaki şehit eşi 'terör' suçlamasıyla hakim karşısında

İki yıl önce uzun namlulu silahlarla Osmaniye’deki evi basılıp gözaltına alınan, sorgu sırasında gördüğü baskı ve korku nedeniyle kalp krizi geçiren 67 yaşındaki Ulviye Yiğitsözlü’nün dün ilk kez mahkemeye çıktı. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayan Yiğitsözlü, dini sohbetlere gittiği, kermeslere katıldığı ve Bank Asya hesabı bulunduğu için silahlı terör örgütü üyesi olmakla itham ediliyor.







Bold'un haberinde göre eşinden kalan 1200 TL emekli parasıyla geçinen Ulviye Yiğitsözlü, Şanlıurfa Suruç’ta noterlik yaparken 23 Aralık 1978’de şehit edilen Şamil Yiğitsözlü’nün eşi. Şamil Yiğitsözlü’nün en yakın arkadaşları ise TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Alacacı ve Birlik Vakfı İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Coşkun.





“BABAM ÖLDÜĞÜNDE ANNEM 23 YAŞINDAYDI”







67 yaşındaki hasta ve yaşlı annesinin mahkeme kapılarında, çok ağır bir iddiayla yargılanmasına Twitter hesabından tepki gösteren Ahmet Erkan Yiğitsözlü şunları dile getirdi:





“Eşi, 68 kuşağının tüm İslamcılarının yakından tanıdığı Avukat Şamil Yiğitsözlü 1978 yılında mahkeme kayıtlarına göre APO’cular tarafından Urfa Suruç’ta şehit edildi. Bir çocuğuyla birlikte dul kaldığında 23 yaşındaydı. Tek başında evinde yaşayan bu yaşlı kadının polisler evini bastı. Avukatsız yapılan sorgulamada polisler tarafından itirafçılığa zorlandı. Sorgu bitince barodan avukat istenip ifadesi okunmadan imzalatıldı.”





SORGUDA KRİZ GEÇİRMİŞTİ





Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 4 Temmuz 2019’da gözaltına annesinin, sorgudan sonra muayene için götürüldüğü Osmaniye Devlet Hastanesi’nde fenalaştığını ve kalp krizi geçirdiğini söyleyen Yiğitsözlü şöyle devam etti:





“2 gün yoğun bakımda kaldı. Sağlığı ve psikolojisi bozuldu. Hayatında iyilikten başka bir şey düşünmeyen bu yaşlı kadın bugün “SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ” üyeliğinden hakkında dava açıldı ve yargılanmaya başlandı. Osmaniye 2. Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada mahkeme başkanı, terör örgütü gibi ağır bir suçlamadan dava açılan sanığa “darbe, silah, şiddet…” gibi eylemleri sormak yerine katıldığı sohbet ve kermesler ile Bank Asya’da bulunan parayı sordu. Sonra itirafçı ve tanıkları dinleyerek ve duruşmayı erteledi.





“ZALİMCE BİR MUAMELEYE MARUZ KALDI”





Annem Ulviye Yiğitsözlü, babamdan kalan dul maaşıyla geçinen toplumda sosyo-ekonomik tabakanın altında yaşayan, Allah rızası ve ibadetten başka bir şey düşünmeyen kendi halinde bir kadın iken böyle zalimce muameleye maruz kaldı. Bu yaşta bir kadın nasıl olur da darbeyle, şiddetle ve silahla ilişkilendirilip dava açılabilir?





“ELBETTE İKTİDARINIZIN SONU GELECEK”





Toplumun bir kesimine intikam, yok etme ve kinle yapılan bu suçlamalar, başta temel insan haklarına, anayasaya, yasalara, dini ve ahlaki kurallara aykırıdır. Tarihin en kötü en karanlık döneminde iktidarda bulunan muktedirler! Elbette iktidarınızın sonu gelecek. İktidarın vicdansız, merhametsiz, insafsız paydaşı olan İslamcılar ve milliyetçiler dilerim bir gün bu yaptıklarınızın hesabını verir zulümlerinizin altında kalırsınız. Bu topraklarda on yıllarca nefretle öfkeyle lanetle anılacaksınız.”