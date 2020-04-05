84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

İzmir'de ikamet eden 84 yaşındaki Veli Seven, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.





Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Seven, Urla'da karantina altına alındı.





Şehirde bir huzurevinde kalan Veli Seven, ateşinin çıkması üzerine Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Covid-19 testi pozitif çıkan Seven hastanede tedavi altına alındı. İlaç tedavisine başlanan Seven'e daha sonra iki test daha uygulandı.





ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ





Bu testlerin negatif sonuç vermesi üzerine Seven taburcu edildi. Alkışlarla hastaneden uğurlanan Veli Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini istedi.





Seven'in taburcu olma anı hastanenin sosyal medya hesaplarından da "Birlikte başardılar" başlığıyla paylaşıldı.





Urla'da karantinaya alınan Veli Seven şunları söyledi: "Benim dizlerim ağrıyordu. Hastaneye gidince başka hastalıktan şüphelendiler. 15 gün kaldım. Sonra taburcu ettiler. Geçen salı çıktım. Şimdi Urla'da kalıyorum. Çok şükür iyiyim. Herkese teşekkür ederim."