90 yaşındaki kadına işkence!

Şırnak'ın İdil ilçesinde polisler bir evde yaptıkları arama esnasında 90 yaşındaki Fatim Şen'in kolunu sandığa sıkıştırdı.





Şırnak’ın İdil ilçesinde bu sabah yapılan polis operasyonunda yerine kayyım atanan İdil Belediye Eş Başkanı Murat Şen'in yeğeni Nurettin Şen’in evine de baskın yapıldı.





Nurettin Şen gözaltına alınırken, yaralanan Fatim Şen ile polislerce darp edilen Abdurrahim Şen yakınları tarafından tedavi için İdil Devlet Hastanesi'nde götürüldü.





NEREDEYSE 90 YAŞINDAKİ KADININ KOLUNU KIRACAKLARDI!





Hazırlana raporda şunlar kaydedildi: "Darp cebir muayenesi için getirilen hastanın sol elinde 3x2 cm büyük abrazyon, sol ön kolda 4x3 cm abrazyon, sağ ön kolda 3x3 cmlik ekimoz mevcut. Çekilen grafilerinde akut patoloji görülmedi. Hayati tehlikesi yoktur."

Baskın sırasında evde bulunup, polislerce darp edilen ev sahibi Nurettin Şen'in kardeşi Abdurrahim Şen'in raporunda da "Hasta yüzünün sol tarafında 2x2 cmlik lazerasyon, sol kaşında 1c1 cmlik abrazyon mevcuttur. Çekilen grafide akut patoloji görülmedi. Hayati tehlikesi yoktur." ifadeleri yer aldı.





90 yaşındaki Fatim Şen ve Adurrahim Şen aldıkları darp raporu ile evlerine gelen polisler halkında İdil Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacak.

"SANDIĞIN KAPAĞINI ELİMİN ÜZERİNE BIRAKTILAR"





Polislerin şiddetine maruz kalan Fatim Şen, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evi basan maskeli polisler yere yatmamızı istedi. Oğlumu yere yatırıp darp ettiler. Torunumu yere itekleyerek, kafasını ve vücudunu tekmelediler. Odama gelerek sandığı açmamı istediler. Sandığı açtıktan sonra bir şey görmeyince sandığın kapağını elimin üzerine vurup elimi arasına sıkıştırdılar. Ben yaşlıyım, gözlerimden ameliyat oldum."





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre polislerin evlerini dağıttığını ifade eden Fatim Şen, “Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Bu yapılanlar zulümdür. Bize haksızlık ve zulüm yapıyorlar. Evimizde oturan bizlere bunu yapmaya hakları var mı?” diye sordu.

"YERE ATARAK SIRTIMA BASTILAR"





İşkenceye maruz kalarak kaşı yarılan Abdurrahim Şen ise, “Sabah işe gidecektim, baktım polisler geldi, kapıyı açtım polislere. Kapıyı açar açmaz polisler beni itti. Yere atarak sırtıma bastılar. Beni itenler yüzü maskeli üç polisti.” dedi.