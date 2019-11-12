Gözaltındaki gençlere işkence!

İstanbul merkezli soruşturmada gözaltına alınan 36 gencin, kendisini ‘devlet yetkilisi’ olarak tanıtan polis olmayan kişiler tarafından sorgulandığı öğrenildi.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisleri üyelerine dönük soruşturmada gözaltına alınan 36 gencin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ters kelepçe ve işkenceye maruz kaldığı belirtildi.





Gençlerin, “devlet yetkilisi” olduğunu söyleyen kişiler tarafından sohbet için çağrıldıkları ve tutuklamayla tehdit edildikleri iddia edildi.





HDP Gençlik Meclisleri üyelerine dönük İstanbul merkezli başlatılan soruşturma kapsamında 8 Kasım'da 36 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye götürülen 36 kişinin gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.





"İZ YOK, FAKAT YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR"





Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gözaltında bulunan gençlerden Metin Yılmaz’ın adliyeye götürüldükten sonra getirildiği Emniyet'te çıplak arama uygulamasını reddettiği için kamerasız bir odada vücudunda iz kalmayacak şekilde işkenceye maruz bırakıldığı belirtildi.





Yılmaz’ın vücudunda herhangi bir morluk bulunmamasına rağmen yürümekte zorluk çektiği aktarıldı.





DARP RAPORU VERİLMEDİ





Avukatlar, sağlık raporu için hastaneye götürülen gençlerin sevk sırasında kelepçelerinin aşırı sıkılmasından dolayı bileklerinde morluklar oluştuğunu aktardı.





Bunun üzerine rapor almak isteyen gençlerin doktor tarafından odadan çıkarıldığı belirtildi.





MUAYENE EDİLMEDEN HASTANEDEN ÇIKARILDILAR





Avukatlar, kelepçe sebebiyle oluşan izlerin raporlanmadığını ve muayeneye edilmeden hastaneden çıkarıldıklarını belirtti.





Avukatlar yaptıkları bütün uyarılara rağmen müvekkillerinin ters kelepçeyle adliyeden çıkarıldıklarını söyledi.



