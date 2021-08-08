Yangın bilançosu açıklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangınlarda soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Soğutma çalışmalarına TOMA’lar da destek veriyor.







Yedi kişinin yaşamını yitirdiği bölgedeki felakette, binlerce hayvanın telef oldu. İlk belirlemelere göre 60 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, ormanlar harici 59 mahallenin yandığı da kaydediliyor.





Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, kentin 1 milyon 146 bin hektar orman arazine sahip olduğunu söyledi. Çetin, “Bunun 500 bin hektara yakını verimsiz, yani makilik alanlardan oluşuyor. 600 bin hektarın üstünde ise verimli ormanımız var. Tahminlere göre 60 bin hektar civarındaki verimli ormanlarımız yandı. Çünkü en verimli ormanlar Manavgat bölgesindeydi.” dedi.





HASAR EN AZ 1 MİLYAR TL





Davut Çetin, orman dışındaki yerleşim alanlarında yanan evler, ahırlar, depolar, işyerleri ve köylülere ait sera, bahçe, tarla, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili bir hesaplama yaptıklarını anlattı. Bölgede en az 1 milyar TL’lik ekonomik kaybın söz konusu olduğunu söyledi.





33 BİN HAYVAN TELEF OLDU





Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Bitkisel zarar ve ölen hayvanlar bakımından son verilere göre, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1441 arılı kovan, 1006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan telef oldu.