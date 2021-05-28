ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara'ya geldi. Sherman temasları sonrası CNN TÜRK'e verdiği mülakatta, insan hakları ve demokrasi konusunda endişelerinin devam ettiğini vurguladı. Sherman, "Bu endişelerimiz arasında Türkiye'nin nasıl bir yola doğru gittiği de var. Biden, Erdoğan'la görüşmesinde bunları gündeme getirecek" diye ekledi.







Ancak CNN Türk'ün haberinde bu ifadelere yer verilmedi.Haberde, Sherman'ın 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değindiğine dikkat çekilerek şu ifadeler alıntılandı:





"Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan endişeleri dile getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de."





"Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen Amerikan Bakan Yardımcısı, şunları kaydetti:





"S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak."





Wendy Sherman, Suriye'de Türkiye ile anlaşmazlık konusu olmaya devam YPG'ye olan destekleri konusunda ise, "Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilişkisinin tek amacı DEA'şı yenmek" ifadesini kullandı.





Suriye'deki son seçime de değinen Sherman, "Göstermelik seçim olmuyor. Şunu ifade ettik, bu konuda Rusların diyaloga girme niyeti olmadı. Demokratik seçimler için ama böyle olması Suriye halkının yararına" diye konuştu.





Amerikan Dışışleri Bakan Yardımcısı, Washington'dan Ankara'ya bakışı da anlatırken İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yaparak. "Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verdiğinde bu kadın hakları için çok kötü oldu. Çok üzüldük, bu tarz şeyler endişe yaratıyor" mesajını verdi.