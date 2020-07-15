ABD-Çin arasında Hong Kong krizi!

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Kanunu sebebiyle Çin'i sorumlu tutan bir kanun tasarısını onayladı.





Trump, Beyaz Saray bahçesinde Hong Kong ekseninde Çin'e yönelik atılacak yeni adımları ele aldığı basın toplantısında, "Bugün Çin'i Hong Kong halkına yönelik baskı politikalarından dolayı sorumlu tutan bir kanun tasarısı ve başkanlık kararnamesi imzaladım." dedi.





ÇİNLİ YETKİLİLERLE İŞLEM YAPAN BANKALARA MÜEYYİDE





Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Kanunu'nu getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara müeyyide uygulanmasını öngören yasa tasarının Kongrenin büyük desteği ile geçtiğine işaret etti.





"Bugün ben de bu kararnameyi onayladım." diyen Trump, "Bu kararname Hong Kong'un özgürlüğünü elinden alan kişileri ve kurumları sorumlu tutmamızı sağlayan yeni araçlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.





TRUMP: HONG KONG, ÇİN İLE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEK





Trump, Hong Kong'daki durumu yakından takip ettiklerini ve durumun iyi olmadığını kaydederek, "Hong Kong halkınının özgürlükleri elinden alındı ve artık serbest piyasada rekabet edemiyor. Birçok insanın Hong Kong'u terk edeceğinden şüphe ediyorum." ifadesini kullandı.





ABD ve Hong Kong'un çok fazla iş yaptığını ve Hong Kong'a birçok imtiyaz tanındığını kaydeden Trump şunları dile getirdi. "Hong Kong'a imtiyazlı davranışımızı sona erdiren bir kararname imzaladım. Hong Kong şimdi Çin anakarası ile aynı muameleyi görecek. Hiçbir ayrıcalığı ve özel ekonomik muamelesi olmayacak."





"COVID-19'DAN ÇİN SORUMLU"





İngiliz hükûmetinin Huawei’yi 5G altyapısından çıkarma kararından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Huawei'yi güvenli bulmadığını kaydetti.





Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nü "Çin'in kuklası" diye nitelendiren Trump, "Çin'i Koronavirüs'ü gizleme ve bu virüsü tüm dünyaya salması sebebiyle tamamıyla sorumlu tutuyoruz. Bu salgını en başta durdurabilirlerdi, bu çok daha kolay olurdu." ifadesini kullandı.