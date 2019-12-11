ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz'a yine tahliye yok

İki yıldır üç aydır tutuklu bulunan Topuz, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Metin Topuz’un yakınları da duruşmayı izledi.







‘Tek sabıkam yok’





Topuz, tam olarak neyle suçlandığını bilmediğini, hakkındaki iddiaların soyut olduğunu ve delillendirilmediğini belirterek Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduğunu, başka bir ülkeyle bağının ve sabıkasının bulunmadığını dile getirdi. Topuz, “Hukukun vicdani ilkelerini yerine getirilmesini, özgürlüğümün ve hayatımın geri verilmesini talep ederim” dedi.





‘Kaybedilecek süre Topuz’a yüklenmesin’

Metin Topuz’un avukatı da tanık Feyyaz Öztürk’ün soruşturma aşamasında 5 Ekim 2017’de ifadesinin alındığını, Topuz hakkında suç duyuruları olduğunu söylediğini hatırlattı.









Avukat şunları ifade etti: “Bu şahsın suç duyurusu araştırıldı ancak Metin Topuz hakkında herhangi bir suç duyurusu olmadığı gürüldü. Sık sık ‘Metin Topuz’la görüşürdük’ dedi ancak Topuz ile görüşme kaydı yok dosyada. Bu şahıs elbette dinlensin ama burada kaybedilecek süre müvekkilimize yüklenmesin. Bir suç makinesinin ifadesine, müvekkilimizin özgürlüğünü bağlıyoruz. Bugün de tahliye edilmezse tutukluluğu infaza dönüşecektir. Müvekkilimiz özgürlüğüne kavuşturulsun.”





Tutukluluğa devam

Duruşma savcısı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk’ün dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, talepleri kabul etti. Duruşma 10 Mart 2020’ye ertelendi.





Ne olmuştu?

ABD’nin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA’da tercüman olarak da görev yapan Topuz, yaklaşık 20 yıldır İstanbul ABD başkonsolosluğunda irtibat sorumlusu olarak çalışıyordu. Topuz, Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanmıştı.