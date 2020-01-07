Samanyolu Haber /Dünya / ABD ordusundan Irak hükümetine mektup geldi /07 Ocak 2020 21:54

ABD ordusundan Irak hükümetine mektup geldi

Kasım Süleymani suikastı sonrasında Irak'tan ayrılması talep edilen ABD ordusundan çekilme sinyalleri gelmeye devam ediyor.

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ABD ordusundan Irak’tan çekileceğine dair mektup aldıklarını ancak mektubun İngilizce ve Arapça versiyonlarının aynı olmadığını, bu konuda açıklama talep ettiklerini söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık" dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Abdülmehdi mektubun Arapça ve İngilizce versiyonlarının aynı olmadığını, konuyla ilgili açıklama talep ettiklerini belirtti.

Dün AFP ve Reuters haber ajansları, ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazarak, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceklerini bildirdiğini iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise haberleri yalanlayarak Irak’tan çekilme planlarının olmadığını açıklamıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de mektubun koordinasyon amacıyla gönderilen "taslak" bir mektup olduğunu ve "yanlışlıkla" servis edildiğini söylemişti.
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