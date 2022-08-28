Samanyolu Haber /Dünya / ABD iki savaş gemisini Tayvan’a gönderiyor /28 Ağustos 2022 09:36

ABD iki savaş gemisini Tayvan’a gönderiyor

ABD ile Çin arasında bu ayın başında başlayan Tayvan gerilimini tırmandıracak bir hamle Washington yönetiminden geldi.

SHABER3.COM

Bu ayın başında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a gitmesiyle gerilen ABD-Çin ilişkisini daha da kötüleştirecek bir olay yaşandı…

ABD’li yetkililer Reuters’a açıklamada bulundu ve ABD Donanması’na ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan ilerlediğini duyurdu. Pelosi’nin Tayvan’a giderek resmi görüşmeler yapması Pekin yönetimini öfkelendirmişti. Son yıllarda ABD ile birlikte İngiltere ve Kanada gibi müttefikleri körfezde rutin devriye gezerken Çin’in tepkisini çekmişti.

Tayvan’ı kendi toprağının bir parçası olarak gören Çin, Pelosi’nin ziyareti sonrasında bölgede askeri tatbikat yapmıştı.

12 SAAT SÜRECEK
ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamada ise ABD donanmasına ait Chancellorsville ve Antietam isimli savaş gemilerinin yolda olduğu kaydedildi. Durumun hassasiyeti sebebiyle ismini açıklamayan ABD’li yetkilinin bahsettiği bu devriyenin 8 ile 12 saat sürebildiği kaydedildi.

173 metre uzunluğundaki Chancellorsville’de Tomahawk, Harpoon ve torpidolar başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat bulunuyor. Aynı uzunluğa ve teknik özelliklere sahip olan Antietam da iki adet Sikorsky ya da Seahawk helikopter taşıyabiliyor.

Öte yandan yapılan resmi açıklamada ise, “Gemilerin rutin bir tur yaptıkları kaydedilirken, “Savaş gemilerinin Tayvan Boğazı’ndan geçmeleri ABD’nin özgür ve açık bir Hint Pasifik bölgesine bağlılığını gösteriyor. ABD ordusu, uluslararası yasaların izin verdiği her yerde uçar, denizde ilerler ve hareket eder” ifadelerine yer verdi.

Dar Tayvan Boğazı sık sık askeri gerilime sebep oluyor. ABD’nin resmi olarak diplomatik bir bağı olmazken Çin Tayvan’ı güçle kontrol altına alma seçeneğinin masada olduğunu gündemine almıştı. Tayvan hükümeti de Çin hükümetinin bölge üzerinde hiç söz hakkı olmadığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD iki savaş gemisini Tayvan’a gönderiyor Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:31