ABD Trump'ın Azlini Tartışıyor

CNN'in haberine göre, Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı, eğer Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kabine anayasanın 25. ek maddesini yürürlüğe sokmazsa, Başkan Trump'ın görevden alınması için haftaya Temsilciler Meclisi'nin azil oylamasını yapacağını açıkladı.

Maddenin daha önce hiç uygulanmayan dördüncü fıkrası, başkan yardımcısı ve kabinedeki çoğunluğunun ”makamının görev, güç ve yetkilerini yerine getirememesi” durumunda başkanı görevden almak için harekete geçebileceğini ve başkan yardımcısının, bu yetkileri derhal üstlenebileceğini öngörüyor.

ABD Anayasası'na Göre Başkanlar Görevlerinden Nasıl Alınıyor?



Amerikan Anayasası'nın 25'inci ek maddesi, bir başkan ya da başkan yardımcısının görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde görevden nasıl alınacağına ilişkin süreci belirliyor.





ABD Kongresi'nin bir grup Trump yanlısı gösterici tarafından işgal edilmesi sonrasında Demokrat Partililer’in yanı sıra Trump'ın kendi partisi Cumhuriyetçi Parti’ye mensup bazı Kongre üyeleri de 25’inci ek maddenin yürürlüğe sokularak görevinde iki haftadan az bir süresi kalan Başkan Trump’ın görevden alınması çağrısı yapıyor.



