ABD ve Almanya’dan Türkiye’ye ortak destek sözü

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte, bölgeye 150 arama ve kurtarma personeli konuşlandırdıklarını ve depremzedelere yardım sağlamak için Suriye'deki ortaklarıyla birlikte çalıştığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Blinken, "Türkiye ve Suriye'den gelen ve bu ülkelerin son birkaç gündür yaşadığı korkunç deprem görüntülerinden ikimizin de inanılmaz derecede etkilendiğini biliyorum. Yıkılan binaların görüntülerini görüyoruz, halkı görüyoruz, neyse ki bazı kişiler, çocuklar hala enkazdan canlı olarak çıkarılıyor. İnanılmaz bir acı. Her iki ülke de Türkiye'yi ve Suriye halkını desteklemek için çok çalışıyor” diye konuştu.



ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) çabalarına dikkat çeken Blinken, 150'den fazla arama ve kurtarma personelinin görevlendirildiğinin altını çizdi.



Blinken ayrıca, “Buna ek olarak, Suriye'de fon sağladığımız yönetici ortaklarımız aracılığıyla oradaki halka depremden sonra toparlanmaları için yardım sağlıyoruz” dedi.



Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck de ABD'ye çabaları için teşekkür etti ve Almanya'nın da ne gerekiyorsa sağlayacağı sözü verdi.



Binlerce kişinin depremde hayatını kaybettiğine dikkat çeken Habeck, “Bu gerçek bir trajedi ve şimdi yardım etmemiz gereken gerçek bir durum var ve bunu yapacağız. ABD'ye yardım sağladığı için teşekkür ediyorum ve Almanya için de aynı şeyi söyleyebilirim. İhtiyaç duyulan ve tedarik edebileceğimiz ne varsa verilecek” ifadelerini kullandı.